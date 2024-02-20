Elections Quebec расследуют пожертвование, полученное от CAQ

Elections Quebec проведут расследование двух пожертвований по 100 долларов, сделанных парой, которая хотела встретиться с министром транспорта Женевьевой Гильбо на коктейле по сбору средств.

“Публичная информация наводит нас на мысль, что эти два взноса были сделаны в обмен на вознаграждение, что делает эти взносы несоответствующими требованиям”, – написала представитель избирательной комиссии Квебека Джули Сент-Арно-Дроле в электронном письме Presse Canadienne в понедельник.

Две недели назад разногласия, затронувшие коалицию “Авенир Квебек”, вновь набрали обороты, когда Антуан Биттар и Элизабет Ривера заявили парламентскому комитету, что им пришлось сделать пожертвование партии в размере 100 долларов каждому, чтобы встретиться с Гильбо.

Пара предприняла “крестовый поход” за снижение допустимого уровня алкоголя в крови с 0,08 до 0,05 (50 мг алкоголя на 100 мл крови) с момента потери их дочери в 2017 году. Она была убита водителем-нарушителем. CAQ выплатил супругам компенсацию.

Закон о выборах предусматривает, что любой гражданин может вносить до 100 долларов в год в политическую партию, но без компенсации.

“Мы в этом не участвуем, они те, кто заботится об этом напрямую. Elections Quebec имеют полное право расследовать и проводить дополнительные проверки всех пожертвований. С нами не свяжутся, если нам понадобится выступить свидетелями”, – заявила генеральный директор CAQ Брижит Лего.

В CAQ уже несколько недель царит суматоха из-за разногласий по поводу методов сбора средств.

Presse Canadienne опубликовала сообщения от депутатов CAQ, которые пригласили муниципальных выборных должностных лиц на коктейли по сбору средств, предполагая, что это будет возможностью продвинуть дела и решить насущные проблемы.

Два члена CAQ MNA, Сильвен Левек и Луи-Шарль Туэн, являются объектом расследования комиссара Национальной ассамблеи по этике.