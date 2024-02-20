Amazon будет маркировать местные товары сертификатами Les Produits du Quebec

Американский гигант розничной торговли Amazon заявляет, что планирует начать идентифицировать продукты из Квебека на своей платформе, используя различные сертификаты от Les Produits du Québec.

Веб-гигант заявляет, что будет размещать логотипы Les Produits du Québec на страницах каждого проверенного продукта.

Также сообщается, что Amazon запустит бутик Fleurdelysé, где будут идентифицированы проверенные продукты.

Компания Les Produits du Québec имеет три сертификата: Produit du Québec, Fabriqué au Québec и Conçu au Québec.

В пресс-релизе генеральный директор Les Produits du Québec Эльфи Морин назвала объявление “важным шагом для продвижения местных продуктов”.

Она отмечает, что новая маркировка Amazon делает его “бесспорным” продавцом, которого выберут большинство квебекцев.

Amazon – второй крупный американский ритейлер, присоединившийся к инициативе после Walmart.

Другие участвующие ритейлеры включают BMR, SAIL, DeSerres, JC Perreault, аптеки Jean-Coutu, Brunet, La Vie en Rose и Souris Mini.

На сегодняшний день Les Produits du Québec присвоила сертификационные знаки более чем 155 компаниям и почти 62 500 продуктам.