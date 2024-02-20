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Новости Мужчина, убивший 15-летнюю девушку, приговорен к 54 месяцам тюремного заключения
Суд

Мужчина, убивший 15-летнюю девушку, приговорен к 54 месяцам тюремного заключения

Виктория Христова Фев 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мужчина, убивший 15-летнюю девушку, приговорен к 54 месяцам тюремного заключения отключены 73 Просмотров

Житель Монреаля был приговорен в четверг к 54-месячному тюремному заключению за то, что во время гонки по шоссе 40 на Западном острове устроил аварию, в результате которой погибла 15-летняя девочка.

 

Судья суда Квебека Жан-Жак Ганье заявил, что действия Фрэнсиса Лоуренса 20 марта 2021 года были “немыслимыми”. Свидетели сообщили, что Audi Лоуренса, казалось, участвовала в гонке с черной Honda Civic непосредственно перед аварией, в которой погибла Вероника Гаши. Анализы, проведенные после того, как он прибыл в больницу, показали, что он сидел за рулем с вдвое превышенным допустимым уровнем алкоголя в крови.

“Независимо от того, какой приговор будет вынесен, это не сможет уменьшить интенсивность боли, которую испытывает семья Гаши. Обвиняемому придется жить с осознанием того, что его поведение стало причиной смерти 15-летнего подростка и серьезных травм двух других молодых женщин”, – сказал судья. “Трагическая смерть Вероники полностью потрясла ее близких”.

Расследование, проведенное Полицией Квебека, показало, что Лоуренс двигалась со скоростью от 160 до 200 километров в час.

Авария со смертельным исходом произошла недалеко от бульвара Сент-Чарльз, съезд в Киркленде. Два пассажира Audi Лоуренса получили серьезные травмы. Лоуренс также был тяжело ранен в результате столкновения.

Несколько месяцев спустя ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, связанным с аварией. 13 февраля 2023 года он признал себя виновным в опасном вождении, повлекшем смерть, и по двум пунктам обвинения в опасном вождении с причинением телесных повреждений.

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