Трое монреальцев-угонщиков авто, вышли на свободу из-за задержек в судебной системе

Несмотря на то, что власти пытаются бороться с автомобильными кражами в Монреале, трое мужчин, обвиняемых в организации группы угонов автомобилей класса люкс в городе, вышли на свободу в прошлом месяце, потому что их дело слишком долго шло в суде.

В постановлении, вынесенном Судом Квебека, судья Сальваторе Маскиа заявил, что у него “не было выбора”, кроме как приостановить судебное разбирательство в отношении Обейды Боргхол, Джеймса Ризка и Али Трэда. Трое обвиняемых должны были предстать перед судом 6 мая 2024 года, после предъявления обвинений в 2021 году после месячного расследования, проведенного несколькими сотрудниками полиции Монреаля.

Однако судья сказал, что время, которое потребовалось королевскому прокурору для продвижения дела через систему правосудия, было необоснованным и нарушало закрепленное в Хартии право обвиняемого на скорейшее судебное разбирательство. Судья Масчиа подчеркнул, насколько “прискорбным” было его решение, поскольку следственные усилия полиции Монреаля были потрачены впустую.

“Угон автомобилей стал бедствием по всей стране и особенно в городе Монреаль, что вызывает крайнее беспокойство”, – написал он в своем решении от 22 января. Трое мужчин, как утверждается, участвовали в “простой, но структурированной” операции по угону автомобилей. По словам следователя, они арендовали автомобили высокого класса у компаний по прокату автомобилей, устанавливали устройство GPS-слежения и делали копию ключа.

Затем, когда другой клиент арендовал автомобиль, предполагаемые воры отслеживали его местоположение и угоняли авто. Просто и идеально для тх, кто этим промышляет. Транспортные средства, на которые были нацелены грабители, достаточно респектабельны: Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango, Toyota RAV4 и Hyundai Tucson. Обвинение ссылалось на два аргумента, оправдывающих задержку: дело было чрезмерно сложным и на него повлияло накопление дел из-за пандемии.

Однако судья постановил, что “дело было рассмотрено неправильно в самом начале разбирательства” и что, хотя кризис со здоровьем из-за COVID-19 действительно оказал эффект домино на затягивание судебных разбирательств, закон нарушен. “Суд придерживается мнения, что негативный эффект COVID-19 не может продолжать служить общим исключением, оправдывающим задержки в рассматриваемом деле”, – написал судья Маскиа, добавив: “Должно наступить время, когда пандемию больше нельзя будет считать исключительным обстоятельством”.

Дела должны быть завершены в провинциальных судах в течение 18 месяцев в соответствии с ограничениями, установленными знаменательным постановлением Верховного суда Канады от 2016 года. На прошлой неделе полиция провинции Квебек сообщила, что полицейский отряд обнаружил 53 украденных автомобиля в порту Монреаля после обыска 26 транспортных контейнеров. Полицейские отмечают, что угнанные автомобили часто оказываются там перед отправкой за границу.

Ранее в этом месяце федеральное правительство объявило о выделении 28 миллионов долларов на борьбу с экспортом угнанных автомобилей, предоставив Агентству пограничной службы Канады больше ресурсов для обнаружения и досмотра контейнеров.