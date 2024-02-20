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Новости 13-летний мальчик погиб после аварии на собачьих упряжках в Ланаудьере

13-летний мальчик погиб после аварии на собачьих упряжках в Ланаудьере

Виктория Христова Фев 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи 13-летний мальчик погиб после аварии на собачьих упряжках в Ланаудьере отключены 71 Просмотров

13-летний ребенок, приехавший из Франции, погиб в понедельник в результате аварии на собачьих упряжках

Полиция сообщает, что 13-летний ребенок, приехавший из Франции, погиб в понедельник в результате аварии на собачьих упряжках в Saint-Michel-des-Saints, в регионе Ланаудьер в Квебеке.

Полицейские были вызваны на улицу des Aulnaies незадолго до полудня после получения сообщения о ребенке, который получил травмы в результате столкновения с деревом.

По словам Фредерика Дешайса, представителя полиции Квебека (SQ), расследование предполагает, что ребенок находился в собачьих упряжках, когда водитель потерял управление.

Мальчик, французский турист, приехавший в Квебек со своей семьей, был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Проводится расследование для установления причин и обстоятельств инцидента.

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