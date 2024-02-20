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Новости Лейла Фернандес из Квебека выбыла с Открытого чемпионата Дубая
Фото: AP Photo/Hussein Sayed

Лейла Фернандес из Квебека выбыла с Открытого чемпионата Дубая

Виктория Христова Фев 20, 2024 Новости, Новости России, Украины и стран бывшего СССР, Спорт Комментарии к записи Лейла Фернандес из Квебека выбыла с Открытого чемпионата Дубая отключены 66 Просмотров

Лейла Фернандес из Квебека выбыла с Открытого чемпионата Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах во вторник.

 

Она потерпела поражение в двух сетах (3-6, 4-6) от итальянки Жасмин Паолини, занимающей 57-е место в мире по версии женской теннисной ассоциации (WTA).

21-летняя спортсменка из Квебека, занимающая 33-е место в мире, боролась по очкам на тай-брейке.

Ее процент очков, набранных на первой подаче, также был ниже, чем у ее 28-летней соперницы.

Теперь Паолини встретится с Марией Саккари из Греции, восьмой в рейтинге турнира, в матче 16-го тура.

Ранее на этой неделе Фернандес и ее партнерша по игре Оксана Калашникова из Грузии уступили американке Софии Кенин и ее российской партнерше по команде Мирре Андреевой в финале турнира в Дубае в парном разряде.

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