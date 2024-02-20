Группа налогоплательщиков хочет увидеть цифры, стоящие за решением Квебека заменить крышу Big O

Канадская федерация налогоплательщиков (CTF) ставит под сомнение планы правительства Квебека потратить 870 миллионов долларов на новую крышу над Олимпийским стадионом Монреаля и требует большей прозрачности от министра туризма провинции.

Представитель группы говорит, что если правительство хочет, чтобы общественность поверила, что трата 870 миллионов долларов налогоплательщиков на пустой стадион удвоит его экономическую выгоду и утроит доходы, оно хочет увидеть цифры, подтверждающие это.

По оценкам Квебека, новая крыша стадиона принесет экономическую выгоду в размере 150 миллионов долларов в год, по сравнению с 68 миллионами долларов. Провинция также утверждает, что имеет смысл потратить 870 миллионов долларов на замену крыши, а не тратить еще больше денег – 2 миллиарда долларов – на снос стадиона.

Но недавние сообщения СМИ поставили под сомнение эту цифру в 2 миллиарда долларов, причем эксперты указывают на то, что другие крупные североамериканские стадионы были снесены за малую толику этой суммы.

В пресс-релизе, опубликованном в понедельник, CTF указала на мемориальный стадион Роберта Кеннеди в Вашингтоне, округ Колумбия, и стадион “Янки” в Нью-Йорке, каждый из которых был демонтирован менее чем за 25 миллионов долларов. Федерация заявляет, что если предполагаемая стоимость сноса Big O ставится под сомнение, то следует также внимательно изучить предполагаемые прогнозы правительства относительно выгод от замены крыши – особенно в нынешних экономических условиях.

“Я думаю, что в нынешней экономике, после недавнего заявления местного правительства о том, что мы столкнемся с большим дефицитом, чем ожидалось ранее, я думаю, что это действительно призыв от нас и других групп граждан в Квебеке, что тратить такую сумму денег на крышу или стадион, которые в нем вообще не играет ни одна спортивная команда, это действительно не то, чего хотят налогоплательщики”, – сказал в интервью Николас Ганьон, квебекский директор Канадской федерации налогоплательщиков.

“Они хотят облегчения, они хотят лучшего управления государственными финансами, и когда дело доходит до стадиона или чего-либо подобного, мы на самом деле ожидаем большего участия частного сектора, чтобы сделать это меньшим бременем для налогоплательщиков”.