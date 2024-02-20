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Новости Холодные дни, холодные ночи… Февраль лютует!
Зима

Холодные дни, холодные ночи… Февраль лютует!

Виктория Христова Фев 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Холодные дни, холодные ночи… Февраль лютует! отключены 71 Просмотров

Самая холодная ночь месяца по пронозу синоптиков, была минувшая – в понедельник, в Монреале. Грядет дождь и снег, а также повышение температуры.

 

Дневная температура в Монреале в понедельник составила -9 °C, что на пять градусов ниже среднего, что делает этот день самым холодным за месяц. Резкий западный ветер с порывами до 40 км/ч сделал то, что из-за него температура была больше похожа на -17 или -18 градусов. Холодно и зябко было в этот день абсолютно всем.

Ночной минимум станет самой холодной ночью февраля на данный момент и одной из самых холодных за зимний сезон. Самый холодный показатель сезона на данный момент составил -17,4 ° C 20 января. Но радостная весть все же имеется: похолодание будет кратковременным.

В то время как дневной максимум во вторник, как ожидается, все еще будет ниже среднего, ртутный столбик продолжит подниматься в среду.

Дневные максимумы, начиная со среды, будут выше среднего и даже выше отметки замерзания. Ожидается, что температура ночью в четверг также останется выше нуля. До конца недели в городе будет идти дождь со снегом, а затем температура снова понизится в выходные.

Следующий виток холодного воздуха также будет кратковременным, поскольку дневные максимумы снова поднимутся выше отметки замерзания к воскресенью.

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