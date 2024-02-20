Вчерашние посты Илона Маска: о Навальной, об Apple, об Авдеевке и американской цензуре

Вчерашние заявления Илона Маска в социальной сети X

Администрация социальной сети X (ранее известной как Twitter) заблокировала учетную запись Юлии Навальной, вдовы Алексея Навального, как сообщается на ее странице. Причина блокировки не указана, однако в соответствии с политикой данной социальной платформы, учетные записи приостанавливаются при нарушении правил. Французское агентство France-Press также сообщает, что аккаунт Навальной был создан днем ранее, 19 февраля.

Предприниматель Илон Маск называет 30-процентные комиссии в App Store магазина приложений Apple налогом на интернет. По его мнению, сборы американской компании должны быть значительно ниже и составлять, как минимум, 10 процентов.

Он также отмечает, что продолжающийся конфликт на Украине приносит выгоду Москве, высказываясь об этом в своем аккаунте в социальной сети X. Так он реагирует на пост о взятии Авдеевки российскими войсками, отмечая, что чем дольше конфликт продолжается, тем лучше для России.

Маск также заявляет, что жители США не осознают масштаба цензуры, присутствующей в стране. Он обращается к властям, отмечая, что и он, и его компании неизбежно подвергаются постоянным атакам после отмены цензуры на данной платформе. Маск сомневается, насколько далеко сопротивление пойдет в своей попытке остановить его.