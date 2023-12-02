Как пенсионеры решили отправиться в долгий круиз и что из этого вышло

Люди продали свои дома, люди вложили все сбережения. Круизная компания развела руками – “не смогли”, мол. Так что будем аккуратны, покупая заманчивое морское путешествие.

Только что стало известно об очередном надувательстве. На сей раз, никакого кибермошенничества, никаких “я несчастный солдат, сижу в яме, вылезти не могу, пока не пришлёте деньги, вылезу – сразу женюсь”. Солидная и известная в бизнесе морских путешествий фирма просто “кинула” сотни человек, которые поддались на активную рекламную кампанию и купили необычный тур: кругосветное путешествие длиною в три года!

Вы представляете себе путешествие на круизном лайнере, который обойдет мир за три года? Тур мечты. 200 тысяч километров, заход в 375 портов, посещение 135 стран (так написано было в рекламной брошюре, то есть – все страны мира с выходом к морю должны были быть охвачены?) Но все надежды рухнули за две недели до отплытия. Компания Aida Cruises признала, что лайнера Aida Aura, на котором должен был состояться круиз, просто у организаторов нет.

Три переноса даты начала плавания и нокаут

Отправление было запланировано на 1 ноября из Стамбула, однако буквально за пару дней до старта, тот был перенесён на 17 ноября, и теперь начаться плавание должно было в Амстердаме. Но 11 ноября было объявлено, что начало опять переносится – на 30 ноября. Но 17 ноября, за две недели до третьей даты отправления, “счастливым” пассажирам было сообщено, что круиз отменяется.

При этом десятки путешественников уже прилетели в Стамбул, десятки других высадились в Амстердаме и покорно ждали “у моря погоды”.

Так как круиз был рассчитан на три года, билеты купили десятки пенсионеров. Многие из них продали свои дома или же забрали сбережения из банков, полагая, что три года – срок большой, затем можно будет продлить пребывание на борту и дожить до кончины. Билеты стоили от 72 тысяч долларов США (за самую дешевую каюту), до полмиллиона – фешенебельные аппартаменты с собственным небольшим бассейном). И всё рухнуло.

Издание Business Insider приводит примером даже не пенсионерки, госпожи Кери Уитман, исполнительного директора по маркетингу из город Цинциннати, которая планировала управлять своей фирмой, Clever Lucy, с помощью сети Starlink. Бизнесвумен уже реорганизовала управление компании, приспособив организацию к работе директора “на удалёнке”. Кто вернёт затраченные средства?

С пенсионерами ещё хуже “Я зол”, “я запланировал следующие три года своей жизни”, “я потерял всё” или “компания, кажется, не понимает, что она натворила”, – это самые безобидные отзывы.

Впрочем, компания божится, что деньги вернут, хотя выплаты будут проходить поэтапно, придется ждать месяцы.

Добрая фирма предложила оплатить проживание неудачливых путешественников в отеле до 1 декабря и купить билеты на обратны рейс домой для тех, кто сейчас находится в Стамбуле или в Амстердами. Но десяткам пенсинеров просто некуда возвращаться – они продали всё и решили стать “морскими скитальцами”, как и рекламировала компания.

Согласно пояснениям компания, ответственной за путешествие, а это Life at Sea Cruises, принадлежащая Miray Cruises, хотела приобрести лайнер AIDA Аura. Тот был выведен из эксплуатации этим летом после долголетней работы на круизную фирму Carnival Corp. После покупи лайнера, тот должен был быть переименован в MV Lara. Покупка должна была завершиться в сентябре, ремонтные работы продлились бы в доке до середины ноября (по плану), а затем лайнер совершил бы переход до Стамбула, где взял бы на борт сотни пассажиров. Но что-то пошло не так. Судно было куплено вдруг компанией Celestyal Cruises. Почему-то об этом стало известно лишь в конце октября (видимо, несколько недель продолжался торг).

Через несколько дней владелец Miray Cruises, Ведат Угурлу, признал, что компания не могла позволить себе купить корабль. “Miray не является достаточно крупной компанией, чтобы справиться с платежом в 40 или 50 миллионов долларов за корабль”, – сказал Угурлу. Но владелец элегантно свалил вину на инвесторов, которые отказались поддержать покупку из-за беспорядков на Ближнем Востоке. Виновных нашли, одним словом.

Сотни человек, потерявших деньги, остались ни с чем.