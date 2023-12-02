Канадская комиссия по правам человека осудила празднование Рождества и Пасхи – они носят дискриминационный характер

Парламент Квебека впервые проголосовал единогласно за принятие политической резолюции – в ответ на осуждение Рождества и Пасхи со стороны государственной канадской комиссии по правам человека.

Ещё месяц назад Канадская комиссия по правам человека (государственная органаизация, между прочим, работающая на наши деньги и отчитывающаяся перед федеральным правительством, а её сотрудники получают неплохие зарплаты) приняла “оценочный документ о религиозной нетерпимости”, в котором авторы отчёта анализируют различные формы дискриминации, имеюшие место в Канаде. Но текст его стал известен лишь на этой неделе.

Среди жутких, неприемлемых, достойных осуждения и запрета, как дискриминационных, приводятся праздники Рождества и Пасхи, как примеры вопиющей “системной религиозной нетерпимости и дискриминации”. И поделом! Ведь Рождество и Пасха, как указывает документ “являются единственными канадскими праздничными днями, связанными с религиозными праздниками”.

Таким образом, со слезою в голосе утверждают члены Комиссии (напомним, живут на наши налоги), “нехристиане, чтобы отпраздновать свои религиозные праздники, должны “запрашивать разрешение” (что неверно, по меньшей мере в Квебеке, где закон предусматривает оплачиваемые личные выходные лицам, которые празднуют свои религиозные праздники).

Таким образом, Рождество, по мнению правительственной федеральной комиссии является дискриминационным праздником!

Но нашла коса на камень (камень и коса не не являются религиозными символами и не носят дискриминационный характер, но если мы ошибаемся, приносим извинения поклонникам камней и кос): Нет! – единогласно ответили депутаты Национальной ассамблеи (квебекского парламента).

Кажется, впервые в истории депутаты единогласно приняли политическую резолюцию, осуждающую заявление Комиссии. Чётко и без обиняков депутаты всех партий, от Солидарного Квебека до консерваторов и независимых осудили любые попытки внести раздор и запретить часть нашего квебекского наследия, исторического явления, которое объединяет квебекцев на протяжении поколений.

Министр юстиции и бывший ответственный за светскую политику, месье Симон Жолен-Барретт заявил под аплодисменты собравшиях, что “мы не собираемся извиняться за празднование Рождества в Квебеке, пусть никто не питает надежд на обратное”.

В Оттаве тоже обсуждали доклад, как оказалось. Только что премьер-министр Джастин Трюдо вынужден был подтвердить, что “Рождество не расистское”. Так что все хорошо! И с Рождеством заранее! Хотя разобраться с тем, кто там решил запретить Деда Мороза и напялить хламиду на голову Снегурочки, смысл имеет, чтоб не тратили бюджет на безумные резолюции.