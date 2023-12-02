Уже три депутата федерального Парламента признали, что поступили, мягко говоря, неумно, и извинились

Два раза за последнюю неделю депутаты Парламента Канады были вынуждены прилюдно принести извинения за свои действия. Но вопрос остаётся – они чем думают?

В самом начале заканчивающейся недели депутат консервативной партии Канады, госпожа Рашель Томас, задала вопрос госпоже Паскаль Ст-Онж, министру национального достояния Канады (заведует вопросами сохранения исторических памятников и истории вообще). Депутат Томас задала вопрос по-английски. Когда министр стала отвечать на французском языке, депутат прервала ответ и потребовала, чтобы министр говорила по-английски. Министр ответила вежливо: – “Вопрос, заданный Вами, серьёзен, требует подробного ответа, я предпочитаю ответить на родном языке, чтобы не упустить ни одного момента и донести смысл ответа без ущерба для депутатов.” Но депутат Томас попыталась настаивать – “я задала вопрос на английском, будьте любезны отвечать на этом языке!”. Министр не успела даже рта раскрыть – на депутатшу зашикали свои же однопартийцы, все замахали руками, обратились к министру с заверениями в том, что та может, конечно же, продолжать говорить по-французски.

На этом сам инцидент был исчерпан, но буря поднялась изрядная. Дело в том, что никто не сомневается в том, что требование “отвечать по-английски” было явной провокацией и только провокацией. Депутат не могла не знать, что у всех, кто выступает в Парламенте, есть право выбора языка – английский или французский. Она не могла не знать (не первый день заседает), что все и всегда так и поступают – франкоязычные депутаты говорят по-французски, англоязычные – по-английски. Эта практика касается и вопросов, и ответов на вопросы. Более того, конечно же, депутат не могла не знать о том, что все выступления, реплики, запросы, обсуждения переводятся синхронно. Как только кто-то начинает выступать по-французски, все те, кто не владеет языком на достаточном уровне, берутся за наушники. Именно поэтому требование депутата Томас нельзя оценить иначе, как намеренная попытка внести “раздрай” в не так уж безоблачные отношения между англо- и франкофонами Канады.

Все партии тут же выступили с резким осуждением реплики депутата. Сама консервативная партия (которую возглавляет, кстати, франкофон из Квебека) осудила действия Томас, после чего та была вынуждена принести извинения, пояснив, что она “просто не подумала, вылетело из головы, что Закон позволяет говорить на одном из двух официальных языков, а в зале есть синхронный перевод”. Никто не хочет разжигания конфликта – и так разных причин для политдрязг много, посему все решили на этом поставить точку. Но вопрос не снимается – речь о депутате Парламента Канады, одной из тех, от кого зависит курс страны, законы, бюджет, решения. Чем депутат думает, на каком уровне работает её мозг, если даже во время заседания Парламента и обсуждения важных вопросов она ведёт себя абсурдно.

Единичный случай? Отнюдь. Не успела волна улечься, как стал известен ещё один случай, на сеё раз даже серьёзнее: Два депутата из Прогрессивно-консервативной партии (партия Максима Бернье, отколовшаяся от Консервативной партии) подписали письмо, обращённое к Университуту Манитобы, с требованием восстановить отстранённую от занятий и исключённую студентку. Мол, девушка выступила с пояснением своей политической позиции, а руководство ВУЗа нарушило права человека и попрало свободу слова.

О чём же идёт речь? Дело в том, что означенная студентка – Аржи Аль Кафаги (Arji Al Khafagi) несколько раз публиковала в разных социальных сетях заявления в поддержку Хамаса, хохотала и аплодировала расправам с детьми, которые учинили хамасовские бандиты, повторяла требования “уничтожить всех евреев”, рассказывала о том, как прав был некий Адольф, пытавшийся “искоренить заразу”. “Героиню-сопротивления” предупредили о недопустимости речей, явно нарушающих законы Канады. Та не утихомирилась, несмотря на предупреждение об исключении, если не заткнётся, потому что не надо путать свободу слова и явное нарушение закона – публичные призывы к убийствам и поддержку убийств. Её исключили. Теперь “несчастная жертва дискриминации” разрыдалась и обратилась к общественности с просьбой о помощи. Два депутата – Ришар Першот (Richard Perchotte) и Обби Хан (Obby Khan) протест подписали.

Через день само руководство их партии схватилось за голову – “ребята, наша партия оказалась единственной, которая выступила в защиту антисемитских заявлений активистки-сторонницы Хамаса и в поддержку расправ с детьми. Наша партия стала единственной, которая осудила действия ВУЗа, направленные на поддержку законов о запрете ненависти и призывов в расправам”. Провинившиеся депутаты ахнули и принесли извинения. На сей раз оба признали, что “не вникли в суть дела, поддались на провокацию, замарали честь депутатов, заслуживают наказания”.

Казалось бы, дело исчерпано. Но опять же всё тот же вопрос – чем они думают? Казалось бы, грязная история с приглашением нациста-ветерана в Парламент должна была научить депутатов относиться к делам серьёзно – изучать их, думать, консультироваться с законами, прежде, чем что-то публично заявлять или подписывать. Но нет, не в коня корм, как видно. Ждём очередных выходок и очередных извинений?