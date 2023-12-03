Трое из четырех канадцев говорят, что рост иммиграции усугубляет жилищный кризис

Подавляющее большинство канадцев согласны с тем, что рост иммиграции усугубляет жилищный кризис и оказывает давление на систему здравоохранения, свидетельствует новый опрос Leger.

Новые данные о намерениях голосовать на федеральном уровне, полученные от опросной компании, также показывают, что консерваторы сохраняют значительное преимущество над правящими либералами.

Опрос, проведенный с пятницы по воскресенье, показал, что около трех четвертей респондентов согласились с тем, что увеличение числа иммигрантов создает дополнительную нагрузку как на рынок жилья, так и на систему здравоохранения.

Почти две трети респондентов, или 63 процента, заявили, что приток иммигрантов также оказывает давление на систему образования страны.

Но опрос показывает, что канадцы также видят некоторые преимущества в увеличении иммиграции.

Около трех четвертей респондентов согласились с тем, что увеличение иммиграции способствует культурному разнообразию страны, а 63% заявили, что прибытие молодых иммигрантов способствует увеличению рабочей силы и налоговой базы, что поддерживает старшее поколение.

Леже опросил 1529 человек онлайн. Хотя результаты были статистически взвешены, им нельзя присвоить допустимую погрешность, поскольку онлайн-опросы не считаются по-настоящему случайными выборками.

Результаты опроса подчеркивают смешанные чувства канадцев по поводу влияния иммиграции на страну.

В то же время это сигнализирует об изменении общественных настроений в отношении иммиграции, поскольку страна сталкивается с проблемами доступности и проблемами с предоставлением государственных услуг.

В 2022 году население Канады выросло более чем на миллион человек, включая 607 782 непостоянных жителя и 437 180 иммигрантов.

Леджер обнаружил, что по сравнению с мартом 2022 года доля канадцев, которые говорят, что хотят, чтобы страна принимала больше иммигрантов, чем в прошлом, снизилась с 17% до девяти%.

С другой стороны, все больше людей говорят, что Канада должна принимать меньше иммигрантов, и это число выросло с 39% до 48%.

Кристиан Бурк, исполнительный вице-президент Leger, говорит, что все больше канадцев, похоже, связывают иммиграцию с такими проблемами, как доступность жилья.

“Структура страны и проблемы, стоящие перед страной, немного отличаются от тех, что были до пандемии”, – сказал Бурк.

Федеральное правительство подверглось тщательной проверке за быстрое увеличение своих ежегодных целевых показателей по иммиграции, в то время как число временных жителей в стране также стремительно растет.

Число постоянных жителей, которых Канада примет в 2024 и 2025 годах, увеличится, как и планировалось, до 485 000 и 500 000 человек соответственно.

Чуть более половины респондентов опроса Леже – 53% – заявили, что эти цифры слишком высоки, в то время как 28% заявили, что Канада готова принять нужное количество иммигрантов. Четыре процента заявили, что страна не приветствует достаточное количество иммигрантов.

Федеральные либералы утверждали, что рост населения страны важен для решения проблемы нехватки рабочей силы и старения демографии. Они также утверждали, что приезжие могут помочь построить дома, в которых отчаянно нуждаются канадцы.

Но после долгих дебатов о том, сможет ли Канада справиться с этими растущими потоками иммиграции, министр иммиграции Марк Миллер ранее в этом месяце представил парламенту новые целевые показатели, которые требуют, чтобы число новых постоянных жителей оставалось стабильным на уровне 500 000 в 2026 году.

Между тем, последний опрос Леже о намерениях голосовать на федеральном уровне показывает, что консерваторы сохраняют преимущество над либералами на 14 пунктов: 40% респондентов заявили, что, скорее всего, проголосовали бы за консерваторов, если бы выборы состоялись во время голосования. Еще 26% заявили, что проголосовали бы за либералов, а 20% проголосовали бы за НДП.

Только 29% респондентов заявили, что они очень или в некоторой степени удовлетворены правительством премьер-министра Джастина Трюдо, и это число сокращается в течение последних нескольких месяцев.

Четверть респондентов заявили, что лидер консерваторов Пьер Пуальевр стал бы лучшим премьер-министром, что на четыре процентных пункта меньше, чем в октябре. Трюдо уступает Пуальевру с 19 процентами, в то время как 17 процентов респондентов считают, что лидер НДП Джагмит Сингх стал бы лучшим премьер-министром.

Бурк сказал, что более низкая поддержка лидеров по сравнению с поддержкой их партий предполагает, что вопрос лидерства может стать более важным в федеральной политике.

“Мы это наблюдаем… все лидеры не справляются (со своими партиями). В связи с чем возникает вопрос: будет ли все это связано с продвижением руководства вперед?” он сказал.

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