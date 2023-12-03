Монреальские исследователи в процессе создания биочернил для 3D-печати клапанов сердца

Монреальские ученые открыли новые перспективы для детей с пороками сердца, разрабатывая биочернила для 3D-печати сердечных клапанов.

Команда исследователей из университета Монреаля успешно создала биочернила, которые будут использоваться для печати функциональных и прочных клапанов.

Они достигли прорыва в педиатрической кардиологии, открыв способ печати сердечных клапанов на 3D-принтере. Открытие было сделано доцентом медицины университета Монреаля Хуманом Саводжи и его студентом Арманом Джафари в исследовательском центре Чу Сент-Жюстин. Результаты их работы были опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.

Технология тканевой инженерии позволяет создавать живые ткани и органы путем соединения биоматериалов с клетками. Биомиметические клапаны, в отличие от механических, могут расти и развиваться вместе с организмом. В будущем можно будет производить такие ткани и органы с помощью 3D-принтера и специальных биочернил, разработанных Саводжи и его коллегами.

Эти результаты исследования могут снизить риск осложнений при трансплантации и уменьшить необходимость повторных операций. Биомиметические искусственные клапаны имеют потенциал расти вместе с детьми, кому они пересажены. В ближайшие годы ученые планируют продолжить исследования и провести испытания с целью внедрения этой технологии в реальные хирургические условия.