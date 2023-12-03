Голодомор как компонент изучения истории Канады

В школьную программу изучения истории Канады было решено включить голодомор.

Министр образования Канады, Стивен Лечче, на брифинге, который состоялся в понедельник, 27 ноября, объявил, что правительство провинции Онтарио приняло решение включить изучение голодомора 1932-33 годов в курс истории Канады для 10-го класса, начиная с сентября 2025 года. Эту информацию сообщают СМИ, ссылаясь на сообщение Канадско-украинского фонда (КУФ).

Пресс-служба КУФ сообщила, что глава канадского Минобразования сказал следующее: “Рост экстремизма, включая коммунизм и марксизм, является прямой угрозой для нашей демократии, социальной сплоченности и ценностей канадцев. Я решительно настроен усилить образование, в том числе путем включения в программу 10-го класса по истории Канады обязательного изучения ужасов преследования украинцев во время “голодомора”. Это поможет ученикам никогда не стать сторонними наблюдателями таких ужасов, понять опасность тоталитаризма и защитить фундаментальные канадские ценности свободы и демократии от коммунистического экстремизма”.

В свою очередь, глава правления КУФ, Виктор Гетьманчук, выразил благодарность правительству Онтарио “за поддержку в размере 400 тысяч долларов для продолжения национального тура и его главной части – мобильного класса по изучению голодомора”.