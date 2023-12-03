KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Убить Риту». Финал сезона!

Видеотека Premier представляет финал криминально-драматического сериала под названием «Убить Риту». В центре внимания оказывается талантливая учёная-химик, чья жизнь в мгновенье переворачивается с ног на голову. Учительница химии Рита после скандального увольнения из-за связи с учеником остаётся без денег. Используя свои знания в химии, она начинает неплохо зарабатывать быстрой уборкой коттеджей: оказывается, что её самодельный «химический коктейль» смывает не только следы шумной вечеринки, но и кровь с места преступления. Совершенно случайным образом героиня попадает в самый центр преступных разборок, и ей заинтересовывается полиция. Только вот на самом деле Рита не так проста, как кажется сначала.

Видеотека more.tv – Сериал «Политех». Финал сезона!

В видеотеке more.tv доступен для просмотра финал сериала «Политех». Напомним, главный герой – школьник Глеб, который мечтает попасть в популярную киберспортивную команду. Чтобы добиться своей цели, он решает бросить школу и перевестись в третьесортный колледж, где никто толком ничему и не учит. Таким образом он хочет убить двух зайцев одним выстрелом: обеспечить себе наличие образования для родителей и выделить больше времени на тренировки. Казалось бы, план идеален. Только вот в колледж внезапно приезжает директриса из столицы. В попытке перезапустить карьеру и вернуться в Москву, амбициозная айтишница намерена вывести третьесортный колледж в образовательный топ страны.

Видеотека START – Фильм «Край надломленной луны». Премьера!

Видеотека START предлагает посмотреть премьеру драматической ленты «Край надломленной луны». В центре внимания оказывается 14-летняя Соня, которая однажды узнает главный семейный секрет: ей годами врали о смерти отца. Почувствовав сильнейшую обиду, героиня сбегает на старую дачу родителей. Через какое-то время её находят мать и старшая сестра — уже взрослая женщина, которая также успела столкнуться с последствиями родительской лжи. Смогут ли родные люди наконец открыться друг другу в стенах дома, где когда-то были действительно счастливы?

Видеотека Premier – Фильм «Чебурашка»

Видеотека Premier радует новым взглядом на любимую историю из детства. Сюжет разворачивается вокруг угрюмого садовника приморского дендрария Геннадия Петровича, чья жизнь не отличается особым разнообразием или весельем. Всё меняется, когда он случайно находит невероятное существо. Маленький пушистый зверек с большими ушами мгновенно очаровывает пожилого мужчину, однако про Чебурашку очень быстро узнаёт весь город. Им заинтересовывается и злая директриса шоколадной фабрики Римма. Она хочет заполучить чудо природы для своей внучки, угрожая сотрудникам дендрария серьезными последствиями. Герою и его коллегам нужно придумать, как спасти доброе создание и не потерять работу. Главные роли в картине играют: Сергей Гармаш, Федор Добронравов и Елена Яковлева.

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