Компания Google наконец-то пошла на сделку с властями Канады

Google и правительство Канады достигли соглашения о платежах, которые американская компания будет выплачивать канадским СМИ за использование и распространение их новостей.

Новость об этом сообщила министр канадского наследия Паскаль Сент-Ондж. В рамках соглашения будет установлен механизм коммерческих отношений между журналистикой и цифровыми платформами в Канаде.

Сумма ежегодной компенсации от Google составит 100 миллионов долларов и будет индексироваться с учетом инфляции. Ранее Google не платила канадским СМИ за использование их контента и даже угрожала прекращением ссылок на канадские новости.

Подобные споры продолжаются и с корпорацией Meta. Новый закон в Канаде обязывает цифровые платформы заключать коммерческие соглашения с канадскими СМИ относительно их контента на платформах Meta и Google.

Эта мера введена для поддержки отрасли журналистики, которая испытывает серьезные трудности, так как в последние годы в Канаде закрылось более 450 СМИ. После вступления нового закона в силу Meta приняла решение о недоступности публикаций канадских СМИ для пользователей Facebook и Instagram.