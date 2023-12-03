Арестован телефонный и интернет-хулиган сотни раз сообщавший о “заложенных бомбах”

Полиция Марокко арестовала преступника, сообщившего о “заложенных бомбах” сотни раз в разных странах мира. Только в Квебеке преступник сообщил о “бомбах” не менее пятидесяти раз.

В субботу, 2 декабря, в Марокко, в городе Тафраут (Tafraoute или же Tafraout) местными силами охраны правопорядка арестован человек, который за последние недели буквально затерроризировал сотни людей и огранизаций в десятках стран мира.

Фамилия арестованного злостного хулигана не называется, но известно что с 18 октября по 27 ноября этот мужчина, которому, по словам представителей властей, 45 лет, совершил сотни звонков и отправил сотни сообщений по самым разным номерам и адресам, уведомляя о заложенных бомбах.

Около полусотни сообщений было отправлено в Квебек – в крупные магазины, в правительственные учреждения, в редакции газет, в школы и сежепы. Особой оригинальностью телефонный террорист не отличался – что и понятно, некогда же всё новые сообщения составлять. Угрозы о заложенных бомбах отправлялись в самые разные районы Квебека, в разное время суток.

Но преступник не преследовал политические цели – каждый раз он уведомлял о “бомбе”, требуя скромный выкуп – перевод средств на его криптосчёт, в ответ обещая сообщить, где именно взрывчатка заложена. Неизвестно, заплатил ли кто-то выкуп, но, судя по логике, раз преступник не бросил затею после недели-двух безуспешных попыток, следовательно, какой-то улов, почти наверняка был, иначе он не продолжал бы свои выходки в течение более месяца.

В конце концов объединёнными усилиями различных органов охраны порядка “террорист” был выявлен, а полиция Марокко его арестовала.

Удивительно, что арест был произведён в маленьком провинциальном городке, с населением около шести тысяч человек, где всё население занимается выращиванием фруктов и злаков. Жил ли преступник в этом городке или же скрывался там от полиции, не сообщается. Не сообщается и то, как именно его нашли, что и понятно – раскрывать секреты умельцев в поисках бандитов всё же не следует. Как бы то ни было, лавина “предупреждений о бомбах” в Квебеке должна слыхнуть. Но дурное дело не хитрое, всегда может найтись подражатель, который будет тоже уверен, что вот его-то не найдут. Блажен, кто верует.