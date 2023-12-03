Чудо-повозка! Телега без лошади. Американцы, как всегда, впереди планеты всей!

Любопытнейший текст из газеты La Patrie, номер от 24 ноября 1899 года. Про “американское” изобретение – претензии не к нам. Мы только воспроизводим заметку. И см. ниже примечание.

Фантастическое устройство на улицах Монреаля! Вчера днем (23 ноября) первый автомобиль проехал по главным улицам нашего города, и опыт увенчался успехом. Сегодня днем мужественные управляющие новым средством передвижения предпримут новую попытку, и люди, которые окажутся на площади D’Armes около четырех часов дня, смогут увидеть в действии транспортное средство современности.

Машина, единственная в своем роде в Монреале, не движется электричеством, как обычно полагают. Это американское изобретение, которое превосходит электрический автомобиль по всем показателям.

Как ни удивительно, но движущей силой является пар, генерируемый бензином. К машине прикреплен резервуар, содержащий 6½ галлонов (более 20 литров) этой жидкости, что позволяет ей проехать целых 100 миль.

Машина так же легко управляется, как велосипед, но нет необходимости поддерживать ее в равновесии. Она может двигаться на разных скоростях, а всего рукоятка контроля скоростей позволяет делать выбор между 22 разными вариантами, включая (это кажется невероятным!) заднюю скорость.

Машина движется с одинаковой скоростью, как поднимаясь по склону, как и двигаясь по ровной местности. Спуски по склону осуществляются без труда благодаря воздушному тормозу, которым оснащена самодвижующаяся повозка.

Вчера днем мы поднялись по склону улицы Виндзор и спустились по тому же Бивер Холл (примечание – Старый Монреаль, примерно на уровне Square Victoria).

Машина, разогнанная до предела, может достичь невероятной скорости, проезжая милю (1800 метров) за 2 минуты, но если не пытаться разогнать повоздку до предела, то её средняя скорость составляет 15 миль в час.

Перед тем, как привезти ее в Квебек, машина во время испытаний прошла без остановки 116 миль. Первая половина пути была преодолена за 3 часа 50 минут, а вторая за 3 часа 42 минуты.

Машина весит около 500 фунтов, тогда как электрические машины весят до 2 000 и 3 000 фунтов.

Стоимость бензина такова, что новый самодвижущийся агрегат будет затрачивать на горючее цент на каждую милю пробега.

Права и интересы в Канаде принадлежат господами А. Дж. Корриво и У. Х. Дандюран, и будут эксплуатироваться мощным консорциумом канадских и американских предпринимателей.

Завод по производству таких повозок будет открыт в Монреале или его окрестностях в самое ближайшее время в Монреале. Объявлено, что на этом заводе будут производиться не только машины на бензине, но и машины, которые движутся электричеством.

Примечание газеты: На самом деле первый в мире автомобиль с бензиновым мотором был изобретён немецким инженером по имени Карл Бенц, который запатентовал свое изобретение в 1886 году. Его жена Берта Бенц совершила первую междугородную поездку на автомобиле в 1888 году, сделав это в рекламных целях, дабы продвинуть изобретение. Она проехала около 106 километров из Мангейма в Пфорцхайм и обратно. Заправлялась бензином в аптеках, где бензин продавался как средство от насекомых. Так что, насчёт “американского изообретения” газета La Patrie “погорячилась”.