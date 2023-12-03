Как в декабре 1941 года диверсанты взрывали Монреаль. Забытые события из канадской истории

Любопытная и интересная история из военных времён – диверсанты взрывают Монреаль в декабре 1941 года.

Напоминаем факты из истории Монреаля…

В первых числах декабря 1941 года подводная лодка подкралась в устью реки Святого Лаврентия, пройдя мимо острова Орлеан, что расположен напротив города Квебек. С лодки прямо напротив города на четырёх моторных лодках были высажены четыре диверсионные группы. Подняв военно-морской флаг Германии, моторные лодки за пару ночей прошли 300 км до Монреаля вверх по течению реки (шли только ночами, но две ночи или больше потребовалось, история умалчивает).

Подойдя к Монреалю, лодки разделились – одна группа диверсантов высадилась на востоке города, где расположены нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы. Две группы сошли на берег в центре города, одна из них на территории порта. Четвёртая вышла к каналу Лашин, на западе Монреаля.

Около двадцати диверсантов под командованием лейтенанта флота Эриха Хердта, чистокровного белокурого берлинца, занялись своим делом – заложили бомбы у бортов кораблей на причалах, у подъемных кранов, у складов, у цистерн с нефтью и бензином, у доков на канале… Бомбы были установлены в здании мэрии и здании главного полицейского управления. Затем, совершив пеший марш-бросок в район Плато Монруаяль, диверсанты, аккуратно высадив стёкла, проникли в штаб обороны города, в казармы расквартированных в Монреале частей, в училище ВМС, в трамвайное депо, в здания распределительных электростанций…

После минирования всех важнейших объектов, три группы начали плановый отход в окружающие леса, а одна прошла к танковому заводу у реки Прери, охватывающей Монреаль с севера. Но установить заряды на заводе группа уже не успевала. Все заряды всех бомб были установлены на 3 часа ночи, времени на танковый завод у диверсантов уже не оставалось. Поэтому оставшиеся заряды они разместили под мостом через Прери, не самый важный объект, но хоть что-то… Не пропадать же добру зря.

И ровно в 3 ночи все установленные мины сработали. Раздался щелчок, флажок на каждой заложенной мине упал, как на шахматных часах.

Монреаль был взорван. Полностью! Почти все намеченные противником цели были уничтожены!

И хорошо ещё, что после объявленной тут же всеобщей тревоги почти всех диверсантов удалось схватить, не дав им уйти. Только 4 боевика успешно прошли сквозь кордоны полиции и армии, но и их захватили на подходе к морю.

Головомойка всем командирам на всех уровнях была устроена отменная.. Война идёт третий год, а диверсанты спокойно уничтожают всё, что им под руку попалось, обезглавливают военную промышленность Канады и создают ужасную панику…

Вот интересно, лейтенант флота Канадских королевских ВМС, белокурая бестия, берлинец по рождению Эрих Хердт что чувствовал, когда командовал учениями канадских морских диверсантов в обстановке, приближенной к боевой? Радовался успехам своих бойцов или чертыхался, видя беспомощность охраны и обороны центра военной промышленности Канады?

Надо сказать, правда, что береговая охрана в городе Квебек показала себя прекрасно – эти ребята вовремя обнаружили и подлодку, и высадку «диверсантов», даже арестовали их, но тут же выпустили, так как учения только начинались, и они получили приказ освободить пленных. Но благодарность от командования заслужили.

После успеха «противника» и после взбучки всем-всем-всем, дело пошло на лад. Повторные учения, проведенные в феврале 1942 года, увенчались успехом сил обороны – ни одна группа «германских террористов» не смогла выполнить задачу, хотя пару объектов «уничтожить» им всё-таки удалось, но это мизер.

В газеты, по понятным причинам, история не попала. Было невнятно упомянуто о военных учениях. Пошли слухи о диверсиях, но скоро затихли.

Монреаль уцелел, и сегодня подвергается атакам разве что койотов, которые обложили город не хуже полчищ Мамая, да и “миролюбивые радетели-активисты” регулярно зубы показывают.