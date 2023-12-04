ВАЖНО О РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЯ И МОТОЦИКЛА

Знаете ли Вы о ВАШИХ ПРАВАХ при ремонте транспортного Средства?

Ремонт авто или мотоцикла может быть дорогим и стрессовым.

Вы можете беспокоиться, что ваш механик или автосервис воспользуются вашим незнанием и проведут ненужный ремонт или завысят счет.

Закон о защите потребителей предусматривает механизмы предотвращения злоупотреблений при ремонте автомобилей и мотоциклов.