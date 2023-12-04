Домашний адвокат: о ремонте автомобиля и мотоцикла
Denis Dankoff
Дек 3, 2023
Марин Гузун, Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли
16 Просмотров
Поделиться
ВАЖНО О РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЯ И МОТОЦИКЛА
Знаете ли Вы о ВАШИХ ПРАВАХ при ремонте транспортного Средства?
Ремонт авто или мотоцикла может быть дорогим и стрессовым.
Вы можете беспокоиться, что ваш механик или автосервис воспользуются вашим незнанием и проведут ненужный ремонт или завысят счет.
Закон о защите потребителей предусматривает механизмы предотвращения злоупотреблений при ремонте автомобилей и мотоциклов.
ПИСЬМЕННАЯ ОЦЕНКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
Сервис, ремонтирующий ваш автомобиль или мотоцикл, должен предоставить письменную оценку стоимости ремонта, если она превышает 100 долларов.
Если за оценку взимается плата, вам должны сообщить об этом заранее.
Ремонтник не обязан предоставлять оценку, если:
- Вы отказались от нее в письменной форме.
- Ремонт бесплатен (например, покрывается гарантией).
Оценка должна содержать:
- Ваши имя и адрес.
- Имя и адрес сервиса.
- Марка, модель и регистрационный номер автомобиля или мотоцикла.
- Характер ремонта и его полная стоимость.
- Устанавливаемая деталь и ее состояние (новая, б/у, восстановленная).
- Дата оценки и срок ее действия.
СОБЛЮДЕНИЕ ОЦЕНКИ И ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СЧЁТ-ФАКТУРА
После получения и принятия вами оценки, сервис обязан ее соблюдать.
Никаких дополнительных сборов без вашего согласия!
После ремонта сервис должен предоставить подробную счет-фактуру, включающую:
- Ваши имя и адрес.
- Имя и адрес сервиса.
- Марка, модель и номер автомобиля или мотоцикла.
- Дата доставки транспортного средства.
- Пробег на момент доставки.
- Выполненный ремонт.
- Установленная деталь, ее состояние и стоимость.
- Количество часов работы, ставка и общая стоимость труда.
- Налоги.
- Итоговая сумма к оплате.
ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ
Ремонт гарантирован, включая детали и труд:
- Автомобиль: три месяца или 5000 километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
- Мотоцикл: один месяц.
Эта гарантия распространяется только на выполненный ремонт, а не на весь транспортное средство.
Если вы обнаружите, что ремонт выполнен некачественно или не решил проблему, сервис должен бесплатно исправить недостатки, если гарантийный срок не истек.
Срок начинается с момента получения транспортного средства.
ПРАВО НА УДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Сервис может удерживать ваше транспортное средство до полной оплаты, если все условия выполнены.
ВОЗВРАТ ЗАМЕНЁННЫХ ДЕТАЛЕЙ
При запросе, сервис должен вернуть замененную деталь.
БУДЬТЕ В КУРСЕ ВАШИХ ПРАВ!
Если у вас есть вопросы или нужна юридическая помощь,чтобы лучше узнать, какие ваши права по закону, обратитесь в адвокатское бюро Guzun et Associés
ВАЖНО:
Этот пост является общей информацией и не заменяет профессиональной юридической консультации.
Для получения конкретной информации свяжитесь с нами по телефону (514) 576-7414 или (514) 842-7414, посетите наш сайт www.guzunlegal.ca.
Поделитесь этой информацией с друзьями – это может помочь им избежать проблем!
Ваш Надежный Адвокат в Области Защиты Прав Потребителей.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!