В Лавале в ночь на воскресенье убит очередной гангстер

Ранним утром воскресенья, 3 декабря, в Лавале (любимый город для любителей внутриусобных расправ) застрелян очередной бандит.

Чем привлекает мафиози город Лаваль, сложно понять – может быть, потому, что город считается богатым и солидным, в нём много особняков “сильных мира сего”. Но то, что в Лавале члены мафии регулярно стреляют друг друга, это доказанный факт, точнее, аксиома.

Итак, очередная пальба. Примерно в 2 часа ночи некий Марк Исса Эль-Хури (Marc Issa El-Khouri), житель Монреаля, был застрелян в разгар праздника – вечеринки, проходившей в честь дочери организатора празднества (но по какому поводу вечеринка собралась, всё же информация требует уточнения). Веселье проходило в заказанном зале на бульваре Saint-Martin Est. В зал вошёл мужчина в маске, которые произвёл три выстрела по Эль-Хури и спокойно удалился. Все три пули попали в цель, а стрелок скрылся так же, как и прошёл в здание – пройдя через кусты позади дома.

Марку Иссе Эль-Хури было 30 лет. Он известен сотрудникам правоохранительных органов своими тесными связями с организованной преступностью Монреаля. В 2019 году он был арестован по обвинению в убийстве некоего Майкла Дабетуа-Шульде (Michael Deabatitu-Schulde), члена банды Hells Angel в городе Миссисагуа, провинция Онтарио. Шульде был застрелен в марте 2019 года. В момент убийства за бандитом следила онтарийская полиция, как он был объектом расследования, связанного с незаконными спортивными пари. Но слежка не помешала убийце. В ходе расследования полиция Онтарио вышла на Марка Исса Эль-Хури и на трёх других гангстеров – Marckens Vilme, Joseph Pallotta и Brandon Reyes. Все четверо – жители Монреаля. Трое из арестованных были приговорены к длительным срокам заключения, но Марк Исса был оправдан и вышел на свободу. Тогда как было доказано, что Vilme и Reyes стреляли в гангстера, но следствию не удалось доказать, что Эль-Хури сидел за рулём одной из машин, увозивших стрелков с места покушения.

В связи с вышесказанным, не только не исключается, но и считается весьма возможной версия, что Эль-Хури был застрелян дружками убиенного четыре года назад гангстера, хотя он, судя по упорным слухам, был замешан и в торговле наркотиками, так что могли и конкуренты пристрелить. В любом случае, на улицах стало чуть-чуть чище, и то хлеб.

Утром воскресенья, 3 декабря, на улице Dufesne в центре Монреаля был обнаружен подожённый автомобиль. Силы правопорядка не исключают, что именно на этой машине скрылся убийца Эль-Хури.

С начала года на территории Лаваля были застрелены 7 человек.