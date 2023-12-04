В Канаде снова возникли вопросы о причастности Индии к убийству лидера сикхов

Обвинительное заключение против гражданина Индии в покушении на убийство сикха-сепаратиста в США подтверждает правоту слов премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обвинившего индийские власти в причастности к убийству Хардипа Сингха Ниджара, 2 декабря, сообщает CTV News со ссылкой на двух бывших советников по национальной безопасности Канады.

Министерство юстиции США ранее объявило о предъявлении обвинений гражданину Индии Нихилу Гупте. Он обвиняется в попытке покушения на убийство лидера сикхских сепаратистов на территории США. По данным американских правоохранителей, Гупта мог быть связан с индийским государственным служащим, который нанял его для осуществления убийства.

В обвинительном заключении раскрывается связь этого дела с убийством гражданина Канады Ниджара, который был расстрелян летом 2023 года двумя неизвестными в Британской Колумбии.

Бывшие советники по национальной безопасности Ричард Фадден и Винсент Ригби, выступая на телеканале, заявили, что информация, раскрытая министерством юстиции США, позволяет по-новому взглянуть на утверждения индийской стороны о непричастности к убийству Ниджара.

“Поэтому я думаю, что в значительной степени это подтверждает то, что сказал премьер-министр, по крайней мере, есть заслуживающие доверия обвинения в причастности индийцев к убийству г-на Ниджара в Канаде”, – отметил Ригби.

Фадден, бывший директор центра стратегических и международных исследований, добавил, что он исходит из предположения, что большая часть информации, содержащейся в обвинительном заключении, была предоставлена Канаде. По его мнению, новые данные подтверждают, что утверждения Трюдо имели под собой реальную основу.

Фадден считает, что Канада должна оказывать давление на своих союзников, чтобы дать Индии понять, что она поступила не должным образом со своим союзником.