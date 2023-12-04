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Новости Монреальских полицейских могут судить за обвинения против китайской диаспоры

Монреальских полицейских могут судить за обвинения против китайской диаспоры

Виктория Христова Дек 4, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 51 Просмотров

 Проводилось расследование, после которого последовало официальное заявление властей, что деятельность этих участков была прекращена. 

Два китайских общественных центра Монреаля готовят иск к Королевской канадской конной полиции, обвиняя их в размещении поддельных китайских полицейских участков.

Канадский телеканал CTV сообщил об этом 1 декабря. Сумма иска может достигать 2,5 млн канадских долларов. Согласно информации телеканала, национальная полиция обнаружила два нелегальных китайских полицейских участка в Монреале и его пригороде в марте.

Сообщалось, что эти участки использовались для слежки и угроз китайским гражданам, проживающим в Канаде, и их деятельность была прекращена после расследования.

В 2022 году было также сообщено о подобных участках в Нидерландах. Китайское МИД заявило, что это информационно-сервисные центры, созданные для помощи китайцам, которые не могли вернуться домой из-за пандемии коронавируса.

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