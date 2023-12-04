Монреальских полицейских могут судить за обвинения против китайской диаспоры

Проводилось расследование, после которого последовало официальное заявление властей, что деятельность этих участков была прекращена.

Два китайских общественных центра Монреаля готовят иск к Королевской канадской конной полиции, обвиняя их в размещении поддельных китайских полицейских участков.

Канадский телеканал CTV сообщил об этом 1 декабря. Сумма иска может достигать 2,5 млн канадских долларов. Согласно информации телеканала, национальная полиция обнаружила два нелегальных китайских полицейских участка в Монреале и его пригороде в марте.

Сообщалось, что эти участки использовались для слежки и угроз китайским гражданам, проживающим в Канаде, и их деятельность была прекращена после расследования.

В 2022 году было также сообщено о подобных участках в Нидерландах. Китайское МИД заявило, что это информационно-сервисные центры, созданные для помощи китайцам, которые не могли вернуться домой из-за пандемии коронавируса.