Монреальских полицейских могут судить за обвинения против китайской диаспоры

Два китайских общественных центра Монреаля готовят иск к Королевской канадской конной полиции, обвиняя их в размещении поддельных китайских полицейских участков.
Канадский телеканал CTV сообщил об этом 1 декабря. Сумма иска может достигать 2,5 млн канадских долларов. Согласно информации телеканала, национальная полиция обнаружила два нелегальных китайских полицейских участка в Монреале и его пригороде в марте.
Сообщалось, что эти участки использовались для слежки и угроз китайским гражданам, проживающим в Канаде, и их деятельность была прекращена после расследования.
В 2022 году было также сообщено о подобных участках в Нидерландах. Китайское МИД заявило, что это информационно-сервисные центры, созданные для помощи китайцам, которые не могли вернуться домой из-за пандемии коронавируса.