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Экономика Недвижимость К началу 2024 года цены на жилье в Канаде могут упасть на 10%
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К началу 2024 года цены на жилье в Канаде могут упасть на 10%

Olga Ouspenski Дек 4, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 39 Просмотров

Начало 2024 года может быть немного более удачным для тех, кто хочет стать домовладельцем, поскольку, по прогнозам Банка TD, цены упадут на 10%.

 

Это прогресс, поскольку, согласно прогнозам, сделанным в сентябре прошлого года, TD в то время предполагала снижение только на 5%.

По данным второго по величине банка Канады, это снижение цен связано с увеличением предложения жилья в двух провинциях, что приведет к пересмотру средней цены по стране в сторону снижения.

Действительно, согласно анализу TD, опубликованному в среду, ослабление рынка будет более значительным, чем ожидалось, в Онтарио и Британской Колумбии.

«Однако следует взглянуть на вещи в перспективе. Снижение средних цен на жилье на 10 % все равно оставит их на 15% выше, чем до пандемического уровня»,-напомнили ему.

По данным банковского учреждения, тот факт, что Банк Канады снизит процентные ставки к концу второго квартала 2024 года, «предотвратит дальнейшее снижение».

Напомним, что падение, по-видимому, началось в октябре прошлого года, когда канадская жилищная ассоциация сообщила, что национальный уровень доступности жилья снизился до 49,5% в октябре, что является самым низким показателем за 10 лет.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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