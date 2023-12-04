Безработица в Канаде растет

Уровень безработицы в Канаде вырос до 5,8% в ноябре этого года, согласно данным статистического управления страны.

Несмотря на увеличение числа рабочих мест на 25 тысяч, больше всего новых вакансий появилось в промышленности и строительстве, в то время как сфера торговли столкнулась с сокращением штатов. Также отмечается снижение числа работников в сферах финансов, страхования, недвижимости, аренды и лизинга.

Не смотря на сокращение ВВП на 1,1% в годовом исчислении в третьем квартале, рынок труда ожидается растущим. Важно отметить, что средняя почасовая зарплата продолжает повышаться, выросши на 4,8% по сравнению с прошлым годом.

Согласно опросу исследовательского объединения Maru, граждане Канады относятся к экономическим перспективам своей страны и личным финансам с пессимизмом. Почти 40% респондентов заявили, что они полагаются только на государственные пособия, чтобы свести концы с концами — это самый высокий показатель с лета 2020 года, периода борьбы с пандемией COVID-19. Более двух третей участников опроса не верят в возможность улучшения экономической ситуации в стране за ближайшие два месяца, что на 2% превышает показатели предыдущего месяца.

Только 10% респондентов отметили улучшение своего финансового положения. Также сократилось число людей, желающих приобрести собственное жилье. В то же время, только 28% опрошенных готовы инвестировать в финансовые рынки, по сравнению с 31% в предыдущем месяце.