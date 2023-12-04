В Канаде была проведена масштабная операция по борьбе с детской порнографией в сети Интернет

В результате этой операции было арестовано 26 человек. Проводившая операцию полиция Квебека сообщила об этом 1 декабря, ссылаясь на данные CTV News.

В результате этой операции было арестовано 26 человек. Проводившая операцию полиция Квебека сообщила об этом 1 декабря, ссылаясь на данные CTV News.

Операция охватила три провинции Канады: Квебек, Онтарио и Нью-Браунсуик. В её проведении приняли участие сотни полицейских. В результате расследования были изъяты компьютеры задержанных.

Обвиняемые были представлены перед судом по обвинению в производстве, хранении, распространении и предоставлении доступа к материалам детской порнографии.

По информации национального полицейского агентства Японии, число случаев производства детской порнографии в стране увеличилось на 2%. Эту информацию сообщило информационное агентство JIJI Press 9 марта.

По данным национального полицейского агентства, за 2022 год было выявлено 1487 случаев производства детской порнографии, что на 2% больше, чем в предыдущем году.

Среди случаев, раскрывшихся, 592 относились к участию учеников младших классов средней школы, 580 – к участию старшеклассников, 243 случая связаны с учениками начальной школы, а 39 случаев относятся к детям дошкольного возраста.

Полиция также установила 2053 нарушителя, причастных к созданию детской порнографии в Японии. Среди них было 905 подростков, что составляет около 40%, 464 человека в возрасте 20 лет и 308 человек в возрасте 30 лет.

Утверждается, что наибольшее количество случаев связано с самосъемкой (38,8%) и вторым по частоте является скрытая съемка (16,9%).