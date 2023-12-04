Конференция фонда TED в Ванкувере: как повысить урожайность сельхозкультур

Ученые выявили три белка, увеличение количества которых ускоряет адаптацию листьев к колебаниям освещенности.

Согласно сообщению пресс-службы Университета Иллинойса, американские ученые из Института геномной биологии Карла Р. Везе разработали проект «Реализация повышения эффективности фотосинтеза» (RIPE), который позволил увеличить урожайность сельскохозяйственных культур на 20% и более.

Данный проект является международной исследовательской инициативой, направленной на улучшение фотосинтеза растений с целью решения проблемы нехватки пищи в мире. Проект предоставляет фермерам в бедных регионах мира свои технологические разработки без лицензионных отчислений.

На конференции фонда TED профессор Стивен Лонг из Университета Иллинойса рассказал о достигнутых успехах проекта. Ученые смоделировали процесс фотосинтеза и обнаружили три узких места, которые препятствуют максимальной эффективности процесса.

Путем увеличения уровня определенных белков и добавления новых белков в процесс фотосинтеза, ученые смогли устранить эти узкие места. Они также выяснили, что повышение уровня белка SBPASE способствует увеличению эффективности фотосинтеза при более высоких концентрациях углекислого газа в атмосфере.

Кроме того, были проведены исследования, которые позволили уменьшить потери энергии при переработке побочных продуктов фотодыхания растениями и улучшить регулирование фотосинтеза в светлых и теневых условиях.

Лонг отметил, что усиление фотосинтеза может уменьшить риски нехватки пищи для уязвимых групп населения, способствовать экологической безопасности и уменьшению выброса углекислого газа в атмосферу.