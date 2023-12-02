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Новости Рейтинг Джастина Рюдо резко падает
Фото: https://focus.ua/

Рейтинг Джастина Рюдо резко падает

Виктория Христова Дек 2, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 33 Просмотров

[Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его партия, Либеральная партия Канады, значительно потеряли популярность на фоне роста стоимости жизни в стране, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Nanos Research./box]

На текущий момент рейтинг Трюдо составляет всего 19%, что представляет собой снижение на 4,3 процентных пункта за последние четыре недели. В то же время, поддержка лидера оппозиционной Консервативной партии Канады Пьера Пуалиевра выросла до 34,1%, увеличившись на 2,6 процентных пункта. За месяц рейтинг Либеральной партии Канады упал до 22%, что означает сокращение на 3,4 процентных пункта, в то время как поддержка Консервативной партии сейчас оценивается в 41%, увеличившись на 3,3 процентных пункта.

Специалисты из Nanos Research связывают падение рейтинга Либеральной партии с ухудшением качества жизни и продолжающимся ростом цен в Канаде. Основатель компании, Ник Нанос, заявил телеканалу CTV: “Когда люди испытывают трудности приобретения продуктов, оплаты жилья и ипотеки, у них реально нет ничего, что им можно потерять, и они наказывают правительство таким образом, ища альтернативу”.

Говоря о повышении популярности оппозиционера Пуалиевра, Нанос отметил, что это в большей степени связано с недовольством Либералами, чем с реальной заинтересованностью граждан в программе Консервативной партии Канады и личным обаянием их лидера.

Опрос был проведен 24 ноября и в нем приняли участие почти 1,1 тысячи совершеннолетних канадцев.

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