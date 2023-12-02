Валерий Гергиев – гендиректор Большого театра

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев получил назначение на должность генерального директора Большого театра вместо Владимира Урина.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев получил назначение на должность генерального директора Большого театра вместо Владимира Урина. Распоряжение о назначении было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустином, сообщает официальный telegram-канал правительства России.

Согласно сообщению, Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра на пять лет.

Отмечается, что Владимир Урин освобождается от своей должности по собственному желанию.

Ранее, в ноябре, газета “Известия” со ссылкой на несколько источников сообщала, что Валерий Гергиев возглавит Московский театр. Однако, в Большом театре это опровергли и прокомментировали слухи о назначении Гергиева на пост директора.

Также известно, что Владимир Урин объявил своему творческому коллективу о своем последнем рабочем дне в театре, хотя точная дата и место съемки не были уточнены.

Столица встретила нового руководителя Большого театра – Габта. Новому генеральному директору театра Валерию Гергиеву были представлены вице-премьер России Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова. На встрече присутствовал также бывший генеральный директор Большого театра Владимир Урин, которому все присутствующие выразили благодарность за его службу овациями. К новому главе большого театра пришли познакомиться также несколько десятков сотрудников из разных подразделений Габта, включая балетный и оперный коллективы, оркестр, хор и мимический ансамбль.

В своем выступлении Валерий Гергиев подчеркнул, что видит свою назначенную должность главы Большого театра как большую ответственность.