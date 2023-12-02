Валерий Гергиев – гендиректор Большого театра

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев получил назначение на должность генерального директора Большого театра вместо Владимира Урина. Распоряжение о назначении было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустином, сообщает официальный telegram-канал правительства России.
Согласно сообщению, Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра на пять лет.
Отмечается, что Владимир Урин освобождается от своей должности по собственному желанию.
Ранее, в ноябре, газета “Известия” со ссылкой на несколько источников сообщала, что Валерий Гергиев возглавит Московский театр. Однако, в Большом театре это опровергли и прокомментировали слухи о назначении Гергиева на пост директора.
Также известно, что Владимир Урин объявил своему творческому коллективу о своем последнем рабочем дне в театре, хотя точная дата и место съемки не были уточнены.
Столица встретила нового руководителя Большого театра – Габта. Новому генеральному директору театра Валерию Гергиеву были представлены вице-премьер России Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова. На встрече присутствовал также бывший генеральный директор Большого театра Владимир Урин, которому все присутствующие выразили благодарность за его службу овациями. К новому главе большого театра пришли познакомиться также несколько десятков сотрудников из разных подразделений Габта, включая балетный и оперный коллективы, оркестр, хор и мимический ансамбль.
В своем выступлении Валерий Гергиев подчеркнул, что видит свою назначенную должность главы Большого театра как большую ответственность.