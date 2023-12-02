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Новости В Мире Компания IAT Automobile объявила о дальнейшем развитии искусственного интеллекта для автомобилей
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Туманное будущее? Или явное влияние ИИ на нашу жизнь?

Компания IAT Automobile объявила о дальнейшем развитии искусственного интеллекта для автомобилей

Виктория Христова Дек 2, 2023 В Мире, Новости Оставить комментарий 34 Просмотров

Недавно было подписано соглашение о сотрудничестве в области ИИ между китайскими компаниями iat automobile technology и Beijing Yizhuang Smart City Research Institute Group.

 

Компания iat automobile technology является провайдером услуг по разработке и обслуживанию автомобилей в Китае. Подписание данного соглашения позволит расширить применение искусственного интеллекта в исследованиях и разработках, как говорится в официальном заявлении компании.

Компания iat auto заключила рамочное соглашение о сотрудничестве с Beijing Yizhuang Smart City Research Institute Group, который является подразделением по созданию вычислительной инфраструктуры, принадлежащим городским властям Пекина.

В рамках данной сделки планируется создание интегрированной экосистемы автомобильных исследований и разработок, основанной на искусственном интеллекте. О деталях данного сотрудничества пока не сообщается.

Компания IAT Auto уже ранее заявляла, что технологии искусственного интеллекта будут важной частью их стратегии развития. Кроме того, они уже начали эксплуатацию центра интеллектуальных вычислений в Уси, подчеркивается в их заявлении.

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