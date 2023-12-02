Канада анонсировала приобретение самолетов P-8A Poseidon

Многофункциональные самолеты P-8A Poseidon будут закуплены Канадой у США, объявили министр обороны Канады Билл Блэр и министр государственных услуг и закупок Франсуа-Филипп Шампань 30 ноября, сообщила пресс-служба правительства Канады.

Согласно межправительственному соглашению, Канада сможет приобрести 14 самолетов с возможностью дополнительных двух. Они заменят морские патрульные самолеты CP-140 Aurora, которые находятся на вооружении уже более 40 лет.

Стоимость этой закупки для Канады составит 10,4 миллиарда канадских долларов. На покупку самых P-8A будет потрачено около 5,9 миллиардов долларов, остальные средства будут направлены на приобретение тренажеров, развитие инфраструктуры и закупку вооружений на них.

Одной из причин покупки новой техники стали высокие затраты на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии устаревшего парка самолетов. Также отмечается, что новые самолеты обладают большими возможностями в противолодочном и разведывательном деле, а также улучшат сотрудничество союзников.

Первый P-8A должен быть поставлен в 2026 году, а затем планируется поставлять примерно один самолет в месяц. К осени 2027 года сделка должна быть полностью завершена.

Напомним, командующий ВМС Канады Ангус Топшин оценил, что канадский флот находится в “критическом состоянии” и в скором времени не сможет выполнять свои функции.