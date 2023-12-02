Работодатели провинции Квебек выразили недовольство увеличением платы за обучение в университетах

Они утверждают, что сумма в размере около 9000 долларов является сопоставимой с платой в других провинциях Канады и одной из самых высоких в стране для многих программ.

В планах правительства было повышение платы до 17 тыс. долларов, но в конечном итоге они решили ограничиться суммой в 12 тыс. долларов. В настоящее время студенты, приезжающие в Квебек из других провинций, платят 8992 доллара в год за обучение.

Университет Макгилл высказал опасения, что даже повышение платы в любом случае (12 или 17 тыс. долларов) может лишить их до 60% студентов из других провинций, что может привести к потере дохода в размере 156 миллионов долларов в год.