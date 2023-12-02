Ожидается ли возрождение канадского рынка жилья в 2024 году?

Проблемы с доступностью жилья и растущие процентные ставки продолжают оказывать давление на рынок жилья Канады, но аппетит потенциальных покупателей к приобретению жилья остается в значительной степени неизменным, согласно новому отчету гиганта недвижимости RE/MAX Canada.

Прогноз компании по рынку жилья на 2024 год показал, что 73% канадцев по-прежнему рассматривают домовладение как наилучшую форму инвестиций, не показав никаких изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на неопределенный экономический климат и постоянно растущую стоимость покупки недвижимости.

В то время как эти сложные экономические факторы, вероятно, будут оказывать давление на активность и продажи на национальном рынке жилья в 2024 году, сеть агентов и брокеров RE/MAX в целом ожидает, что наступающий год будет достойным, говорится в сообщении компании.

Шестьдесят один процент (61%) опрошенных регионов считают, что продажи квартир увеличатся в следующем году, указывается в отчете, при этом средние цены продажи жилья по стране, вероятно, незначительно вырастут на 0,5%.

Кристофер Александер (на фото вверху), президент RE/MAX Canada, сказал канадскому специалисту по ипотечному кредитованию, что, хотя большую часть года на рынках Онтарио и Британской Колумбии наблюдалась вялая активность, другие регионы, включая Альберту, Прерии и части Атлантической Канады, могут частично восполнить это отставание.

Перспективы двух традиционно самых популярных рынков недвижимости в Канаде также не столь мрачны, как можно было бы предположить, добавил он. “Британская Колумбия и Онтарио по-прежнему будут сталкиваться с проблемами в определенных областях, но я также не совсем уверен, что это будет так сложно, как некоторые могут подумать”, – сказал Александер.

“Все, что нам действительно нужно, – это хороший всплеск доверия потребителей, и я думаю, что ситуация сильно изменится, потому что существует довольно серьезный отложенный спрос, и это действительно подтверждается исследованиями, которые мы провели. Количество людей, которые верят в недвижимость как в долгосрочную инвестицию, не изменилось за два года”.

Планируется, что Банк Канады сделает свое окончательное объявление по процентной ставке за год в среду (6 декабря), при этом не ожидается дальнейшего изменения базовой ставки для третьего решения подряд.

Поскольку внимание уже переключается на то, когда центральный банк может начать снижать ставки в следующем году, Александер сказал, что множество потенциальных покупателей могут ждать своего часа, чтобы снова выйти на рынок, как только ставки начнут снижаться.

“Я думаю, что это действительно то, что лежит в основе чувства”, – сказал он. “Я разговариваю с риэлторами на местах, и большинство из них говорят, что у них есть много людей, которые просто ждут, как все сложится”.

Примечательной тенденцией рынка жилья последних лет стала растущая популярность рынков вдали от таких востребованных, но дорогих городов, как Торонто и Ванкувер.

Это может сохраниться и в 2024 году, особенно при отсутствии признаков того, что цены на жилье в ближайшее время упадут ниже минимального уровня по всей стране.

В то время как канадцы продолжают рассматривать недвижимость как выгодную инвестицию, до тех пор, пока ставки остаются высокими, кажется, что текущая экономическая турбулентность может сыграть определенную роль в ослаблении их энтузиазма по выходу на рынок.

Более половины (54%) респондентов, участвовавших в опросе RE/MAX, заявили, что они обеспокоены тем, что процентные ставки, которые оставались решительно высокими на протяжении всего 2023 года, повлияют на их способность участвовать в рынке недвижимости.

Согласно опросу, миллениалы были той когортой покупателей жилья, на которую перспектива более высоких ставок окажет наиболее серьезное влияние в течение более длительного времени: семьдесят три процента (73%) представителей этого сегмента заявили, что их перспективы выхода на рынок связаны с направлением процентных ставок.

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