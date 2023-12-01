1775-1776 год: Первая война между Канадой и США. Забытая история

Краткая история первой войны между США (пока ещё официально не независимыми) и Канадой (которая на тот момент была британской колонией).

Летом 1775 года Джордж Вашингтон, будущий первый Президент США, великий борец за независимость Америки, главнокомандующий революционной армии, один из авторов Декларации Независимости, Декларации Прав Человека и Конституции США (и крупный рабовладелец, но это так, к слову), заявляет, что без освобождения Квебека от британских захватчиков не может быть свободных Соединенных Штатов Америки!

Американские повстанцы начинают широкую политическую кампанию по разъяснению народам мира зверств, которые британская диктатура творит в Квебеке, расписывая ужасы британского правления… В принципе, мир с этим не спорит, так как практически все понимают, что вставать на сторону антинародного режима просто неприлично…

Но мир все-таки настороженно относится к потенциальному вторжению в чужую державу, посему поддержку американцы не получают, несмотря на все попытки заручиться помощью Франции и других антибританских сил.

Кроме объявленных и разрекламированных целей есть и менее открытые, но очевидные: нельзя надеяться на независимость, пока над будущими США нависает страна, в которой сосредоточена самая мощная и боеспособная армия континента, получившая закалку в битвах с регулярными силами Франции и прошедшая горнило антипартизанских боев с индейцами.

Одним словом, в сентябре 1775 года трехтысячная американская армия переходит границу Квебека и обрушивается на пограничные британские гарнизоны. Сметя их в решительном наступлении, американцы в октябре выходят к Монреалю. Учтём, что население Квебека на этот момент составляло около 60 тысяч человек.

Но дело даже не в соотношении количества наступающих и населения Квебека, а в колоссальных средствах, брошенных на войну со стороны американцев (которых называли «бостонцами» из-за того, что большей частью солдаты были из Бостона и окрестностей, а город этот стал колыбелью американской революции).

Начиная войну, американцы очень надеялись на восстание квебекского французского населения. Именно на вооруженные выступления квебекцев против правящего режима и возлагались основные надежды.

Но, как ни странно, окруженный Монреаль восставать не торопился. Ничего не понимающим американцам, недоуменно спрашивающим, что же происходит, и почему угнетенные французские канадцы не берутся за оружие, те отвечали, почесывая в затылке: – Ага, мы уже восставали… И нас уже били… Причем вы на это спокойно смотрели… Вы снова уйдете под давлением антивоенного мирового общественного мнения, не добив британца, а нас снова скрутят в бараний рог…

Массового восстания так и не дождались, а посему начали Монреаль штурмовать 11 ноября 1775 года после боя город был “освобожден”, британцы бежали на север к столице, а над Монреалем взвился американский флаг, провисевший ровно полчаса, а затем заменённый на французский, дабы показать, что пришло освобождение, а не захват.

Жители же города, вместо записи в антибританское ополчение, начали грабить учреждения и дома британцев. Тогда американцы махнули рукою на местных и пошли на столицу — город Квебек.

Наступала зима. Власти Квебекграда не могли поверить в то, что изнеженные янки решатся на северный поход зимой…

Еще 1 декабря английская газета, выходящая в столице, уверяла её жителей, что «мятежники никогда не осмелятся идти на нас зимой. Ведь у них даже тулупов зимних нет, а без них им не выжить! Кроме того, ружейное масло в их винтовках не приспособлено к зиме и замерзает на морозе! И вообще, только безумец отважится наступать на север в начале зимы».

3 декабря, то есть, через два дня после выхода этого номера газеты, американская армия столицу осадила.

В принципе, осада могла спокойно продолжаться до весны, так как американцы находились в неплохих условиях, разместившись в пригородных домах и теплых амбарах. Они пользовались поддержкой индейцев, а местные франкоязычные канадцы, хоть все еще не вступали в антибританское ополчение, но активно продавали американцам еду, дрова, теплые вещи (впрочем, и англичанам тоже продавали, наживаясь на войне за их же освобождение).

Однако командование ограниченного контингента американских войск в Квебеке дало слово Вашингтону, что британцы будут разгромлены не позднее конца 1775 года, причем силами одного-двух полков (тех, что и вошли в Квебек). К тому же в последний день года заканчивались сроки службы у американских солдат-контрактников, после чего они собирались всё бросить и отправиться домой, в Бостон.

Именно поэтому 31 декабря американцы начали штурм города. Штурм был бездарным и полностью провалился. Наступавшие вошли в Квебек с разных направлений походными колоннами, идеальными для развертывания в полевых условиях, но сковывающими действия на узких улицах. За несколько часов боя британцы убили и ранили свыше ста американцев, потеряв только троих своих солдат убитыми. Был убит и командующий американскими войсками генерал Монтгомери.

Потерпев поражение у стен Квебека, освободительная армия повернула назад и укрылась в Монреале. Еще несколько месяцев она стояла там гарнизоном, и, наконец, 2 июля 1776 года последний американский солдат покинул Канаду.

Горечь поражения затмилась событием, которое имело место через день – 4 июля 1776 года Соединённые штаты Америки провозгласили независимость…

В 1812 году США во второй раз объявили о готовности «принести на своих штыках свободу канадскому народу». На сей раз помня о равнодушии квебекцев при первой попытке «освобождения от британского ига», они атаковали Верхнюю Канаду (сегодня это провинция Онтарио), и только затем пошли на Монреаль. Но и вторая война, которая длилась около трёх лет, окончилась для США ничем.

Британский десант сжёг Вашингтон, американцы пару раз потрепали канадцев у Ниагары, у Йорка и в других сражениях. Канадцы высадили десант в Нью-Орлеане, где тот бесславно и погиб.

В 1838 году, во время восстания Патриотов, США официально объявили о нейтралитете, но американские добровольцы поддержали восставших. Именно добровольцы из США заняли небольшой канадский островок на Великих Озерах, объявили его Первой Свободной Территорией Канадской Республики, после чего стали готовиться к переброске туда Республиканского Правительства Канады. Англичане, понимая, чем это всё грозит (вступлением США в войну по просьбе группы товарищей и т.д.), быстро остров отбили, воспользовавшись зимним льдом и побив при этом несколько десятков ополченцев.

На этом история войн между соседями заканчивается.

Изучаем дополнительные материалы по теме: