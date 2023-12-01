1775-1776 год: Первая война между Канадой и США. Забытая история
Летом 1775 года Джордж Вашингтон, будущий первый Президент США, великий борец за независимость Америки, главнокомандующий революционной армии, один из авторов Декларации Независимости, Декларации Прав Человека и Конституции США (и крупный рабовладелец, но это так, к слову), заявляет, что без освобождения Квебека от британских захватчиков не может быть свободных Соединенных Штатов Америки!
Американские повстанцы начинают широкую политическую кампанию по разъяснению народам мира зверств, которые британская диктатура творит в Квебеке, расписывая ужасы британского правления… В принципе, мир с этим не спорит, так как практически все понимают, что вставать на сторону антинародного режима просто неприлично…
Но мир все-таки настороженно относится к потенциальному вторжению в чужую державу, посему поддержку американцы не получают, несмотря на все попытки заручиться помощью Франции и других антибританских сил.
Кроме объявленных и разрекламированных целей есть и менее открытые, но очевидные: нельзя надеяться на независимость, пока над будущими США нависает страна, в которой сосредоточена самая мощная и боеспособная армия континента, получившая закалку в битвах с регулярными силами Франции и прошедшая горнило антипартизанских боев с индейцами.
Одним словом, в сентябре 1775 года трехтысячная американская армия переходит границу Квебека и обрушивается на пограничные британские гарнизоны. Сметя их в решительном наступлении, американцы в октябре выходят к Монреалю. Учтём, что население Квебека на этот момент составляло около 60 тысяч человек.
Но дело даже не в соотношении количества наступающих и населения Квебека, а в колоссальных средствах, брошенных на войну со стороны американцев (которых называли «бостонцами» из-за того, что большей частью солдаты были из Бостона и окрестностей, а город этот стал колыбелью американской революции).
Начиная войну, американцы очень надеялись на восстание квебекского французского населения. Именно на вооруженные выступления квебекцев против правящего режима и возлагались основные надежды.
Но, как ни странно, окруженный Монреаль восставать не торопился. Ничего не понимающим американцам, недоуменно спрашивающим, что же происходит, и почему угнетенные французские канадцы не берутся за оружие, те отвечали, почесывая в затылке: – Ага, мы уже восставали… И нас уже били… Причем вы на это спокойно смотрели… Вы снова уйдете под давлением антивоенного мирового общественного мнения, не добив британца, а нас снова скрутят в бараний рог…
Массового восстания так и не дождались, а посему начали Монреаль штурмовать 11 ноября 1775 года после боя город был “освобожден”, британцы бежали на север к столице, а над Монреалем взвился американский флаг, провисевший ровно полчаса, а затем заменённый на французский, дабы показать, что пришло освобождение, а не захват.
Жители же города, вместо записи в антибританское ополчение, начали грабить учреждения и дома британцев. Тогда американцы махнули рукою на местных и пошли на столицу — город Квебек.
Наступала зима. Власти Квебекграда не могли поверить в то, что изнеженные янки решатся на северный поход зимой…
Еще 1 декабря английская газета, выходящая в столице, уверяла её жителей, что «мятежники никогда не осмелятся идти на нас зимой. Ведь у них даже тулупов зимних нет, а без них им не выжить! Кроме того, ружейное масло в их винтовках не приспособлено к зиме и замерзает на морозе! И вообще, только безумец отважится наступать на север в начале зимы».
3 декабря, то есть, через два дня после выхода этого номера газеты, американская армия столицу осадила.
В принципе, осада могла спокойно продолжаться до весны, так как американцы находились в неплохих условиях, разместившись в пригородных домах и теплых амбарах. Они пользовались поддержкой индейцев, а местные франкоязычные канадцы, хоть все еще не вступали в антибританское ополчение, но активно продавали американцам еду, дрова, теплые вещи (впрочем, и англичанам тоже продавали, наживаясь на войне за их же освобождение).
Однако командование ограниченного контингента американских войск в Квебеке дало слово Вашингтону, что британцы будут разгромлены не позднее конца 1775 года, причем силами одного-двух полков (тех, что и вошли в Квебек). К тому же в последний день года заканчивались сроки службы у американских солдат-контрактников, после чего они собирались всё бросить и отправиться домой, в Бостон.
Именно поэтому 31 декабря американцы начали штурм города. Штурм был бездарным и полностью провалился. Наступавшие вошли в Квебек с разных направлений походными колоннами, идеальными для развертывания в полевых условиях, но сковывающими действия на узких улицах. За несколько часов боя британцы убили и ранили свыше ста американцев, потеряв только троих своих солдат убитыми. Был убит и командующий американскими войсками генерал Монтгомери.
Потерпев поражение у стен Квебека, освободительная армия повернула назад и укрылась в Монреале. Еще несколько месяцев она стояла там гарнизоном, и, наконец, 2 июля 1776 года последний американский солдат покинул Канаду.
Горечь поражения затмилась событием, которое имело место через день – 4 июля 1776 года Соединённые штаты Америки провозгласили независимость…
В 1812 году США во второй раз объявили о готовности «принести на своих штыках свободу канадскому народу». На сей раз помня о равнодушии квебекцев при первой попытке «освобождения от британского ига», они атаковали Верхнюю Канаду (сегодня это провинция Онтарио), и только затем пошли на Монреаль. Но и вторая война, которая длилась около трёх лет, окончилась для США ничем.
Британский десант сжёг Вашингтон, американцы пару раз потрепали канадцев у Ниагары, у Йорка и в других сражениях. Канадцы высадили десант в Нью-Орлеане, где тот бесславно и погиб.
В 1838 году, во время восстания Патриотов, США официально объявили о нейтралитете, но американские добровольцы поддержали восставших. Именно добровольцы из США заняли небольшой канадский островок на Великих Озерах, объявили его Первой Свободной Территорией Канадской Республики, после чего стали готовиться к переброске туда Республиканского Правительства Канады. Англичане, понимая, чем это всё грозит (вступлением США в войну по просьбе группы товарищей и т.д.), быстро остров отбили, воспользовавшись зимним льдом и побив при этом несколько десятков ополченцев.
На этом история войн между соседями заканчивается.
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