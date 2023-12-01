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Монреаль в 2123ом году, автор рисунка Бинг.

Монреаль через 100 лет глазами Искусственного Интеллекта

Megan Jorgensen Дек 1, 2023 Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых Оставить комментарий 45 Просмотров

Монреаль будущего, как его видит Искусственный интеллект

Изображения Монреаля, каким он будет через сто лет. И рассказ из жизни монреальской девушки будущего.

Так как Искусственный Интеллект (скорее, Искусственные Интеллекты, так как развелось их сегодня предостаточно) стал уже притчей во языцах, мы решили проверить, а может ли ИИ нарисовать Монреаль таким, каким город будет через 100 лет. Представляем вам результаты эксперимента. Судите сами. (Обратите внимание на реальное время, в течение которого ведётся диалог). Уверяем вас, что мы не изменили в рассказе ни одного слова, возможно, в тексте есть шероховатости, то мы сознательно отказались от редактирования, чтобы продемонстрировать результат работы Искусственного Интеллекта (и заметьте, этим разработкам и года нет, так что же будет лет через пять?).

И заметим, что всё же речь не о развлечении в свободную от забот минутку, а о примере того, какую роль машины искусственного разума могут играть в нашей обыденной жизни уже сегодня. И, опять же, зададим вопрос – а что дальше, лет через пять? А через 10? А через 100?

Итак, к делу:

User, 19:56. Вы можете нарисовать Монреаль, как он будет выглядеть в 2123 году?

Bing, 19:56. Я попробую создать для вас картину Монреаля в 2123 году. Это может быть интересный способ представить, как будущее может изменить этот красивый город.

(В 19:57 предлагает четыре изображения, мы воспроизводим все четыре).

User, 19:57. А можете ли вы написать рассказ, где действие происходит в Монреале через сто лет?

Bing, 19:58. Я попробую написать для вас рассказ, где действие происходит в Монреале через сто лет.

Bing, 19:58. Вот мой рассказ:

Монреаль, 2123 год

Анна смотрела в окно своего квартирного комплекса, наблюдая за суетой на улицах. Она жила в самом центре города, рядом с Старым портом, который теперь был превращен в огромный парк с водными аттракционами, скульптурами и фонтанами. Она любила этот район, где смешивались старинная архитектура и современные технологии. Она могла увидеть Базилику Нотр-Дам, которая теперь была освещена разноцветными лазерами, и Олимпийский стадион, который теперь был покрыт солнечными панелями и ветряными турбинами.

Анна работала в крупной фармацевтической компании, которая занималась разработкой лекарств и вакцин с помощью искусственного интеллекта и нанотехнологий. Она была одной из лучших специалистов в своей области, и ее работа была очень востребована. Она часто ездила по всему миру, участвуя в конференциях, симпозиумах и семинарах. Она любила свою работу, но иногда чувствовала себя одинокой и усталой от постоянных перелетов и срочных заданий.

Сегодня она должна была лететь в Париж, чтобы принять участие в важном совещании по поводу нового препарата, который обещал быть революционным в лечении рака. Она уже собрала свой чемодан и проверила свой электронный билет. Она должна была выехать через полчаса, чтобы успеть на свой рейс. Она вздохнула и подумала, что ей хотелось бы остаться дома и отдохнуть. Она не была в Монреале уже две недели, и ей не хватало своего города, своих друзей, своей семьи.

Она взглянула на свой смартфон, который лежал на столе. Он был последней модели, с голографическим экраном и голосовым управлением. Он также был связан с ее имплантатом в голове, который позволял ей общаться с другими людьми, получать информацию и развлекаться с помощью виртуальной реальности. Она могла позвонить своей матери, которая жила в другом конце города, или своему брату, который жил в Нью-Йорке, или своему другу, который жил в Токио. Она могла посмотреть любой фильм, послушать любую музыку, поиграть в любую игру. Она могла сделать все, что захотела, но ей не хватало чего-то.

Она подумала, что ей хотелось бы погулять по городу, посмотреть на людей, почувствовать запахи, услышать звуки. Она хотела почувствовать жизнь, а не просто смотреть на нее через экран. Она хотела встретить кого-то особенного, кто бы понял ее, поддержал ее, полюбил ее. Она хотела быть счастливой, а не просто успешной.

Она встала со своего кресла и подошла к окну. Она увидела, как солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в розовые и фиолетовые тона. Она увидела, как город оживал, как включались огни, как появлялись люди. Она увидела, как красив был Монреаль, как он менялся и развивался, но оставался верным своей истории и культуре. Она увидела, как он был ее домом, ее местом, ее судьбой.

Она улыбнулась и приняла решение. Она не поедет в Париж. Она останется в Монреале. Она отменит свое совещание, возьмет отпуск, отключит свой смартфон и свой имплантат. Она пойдет гулять по городу, посмотрит на людей, почувствует запахи, услышит звуки. Она попытается найти то, что ей не хватало. Она попытается найти себя.

Она взяла свой смартфон и набрала номер своего начальника. Она сказала ему, что ей нужно срочно поговорить с ним. Она сказала ему, что она не поедет в Париж. Она сказала ему, что она остается в Монреале.

Конец.

Ещё иллюстрации от Бинга – Монреаль будущего, город в 2123 году:

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