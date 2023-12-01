Монреаль будущего, как его видит Искусственный интеллект

Изображения Монреаля, каким он будет через сто лет. И рассказ из жизни монреальской девушки будущего.

Так как Искусственный Интеллект (скорее, Искусственные Интеллекты, так как развелось их сегодня предостаточно) стал уже притчей во языцах, мы решили проверить, а может ли ИИ нарисовать Монреаль таким, каким город будет через 100 лет. Представляем вам результаты эксперимента. Судите сами. (Обратите внимание на реальное время, в течение которого ведётся диалог). Уверяем вас, что мы не изменили в рассказе ни одного слова, возможно, в тексте есть шероховатости, то мы сознательно отказались от редактирования, чтобы продемонстрировать результат работы Искусственного Интеллекта (и заметьте, этим разработкам и года нет, так что же будет лет через пять?).

И заметим, что всё же речь не о развлечении в свободную от забот минутку, а о примере того, какую роль машины искусственного разума могут играть в нашей обыденной жизни уже сегодня. И, опять же, зададим вопрос – а что дальше, лет через пять? А через 10? А через 100?

Итак, к делу:

User, 19:56. Вы можете нарисовать Монреаль, как он будет выглядеть в 2123 году?

Bing, 19:56. Я попробую создать для вас картину Монреаля в 2123 году. Это может быть интересный способ представить, как будущее может изменить этот красивый город.

(В 19:57 предлагает четыре изображения, мы воспроизводим все четыре).

User, 19:57. А можете ли вы написать рассказ, где действие происходит в Монреале через сто лет?

Bing, 19:58. Я попробую написать для вас рассказ, где действие происходит в Монреале через сто лет.

Bing, 19:58. Вот мой рассказ:

Монреаль, 2123 год

Анна смотрела в окно своего квартирного комплекса, наблюдая за суетой на улицах. Она жила в самом центре города, рядом с Старым портом, который теперь был превращен в огромный парк с водными аттракционами, скульптурами и фонтанами. Она любила этот район, где смешивались старинная архитектура и современные технологии. Она могла увидеть Базилику Нотр-Дам, которая теперь была освещена разноцветными лазерами, и Олимпийский стадион, который теперь был покрыт солнечными панелями и ветряными турбинами.

Анна работала в крупной фармацевтической компании, которая занималась разработкой лекарств и вакцин с помощью искусственного интеллекта и нанотехнологий. Она была одной из лучших специалистов в своей области, и ее работа была очень востребована. Она часто ездила по всему миру, участвуя в конференциях, симпозиумах и семинарах. Она любила свою работу, но иногда чувствовала себя одинокой и усталой от постоянных перелетов и срочных заданий.

Сегодня она должна была лететь в Париж, чтобы принять участие в важном совещании по поводу нового препарата, который обещал быть революционным в лечении рака. Она уже собрала свой чемодан и проверила свой электронный билет. Она должна была выехать через полчаса, чтобы успеть на свой рейс. Она вздохнула и подумала, что ей хотелось бы остаться дома и отдохнуть. Она не была в Монреале уже две недели, и ей не хватало своего города, своих друзей, своей семьи.

Она взглянула на свой смартфон, который лежал на столе. Он был последней модели, с голографическим экраном и голосовым управлением. Он также был связан с ее имплантатом в голове, который позволял ей общаться с другими людьми, получать информацию и развлекаться с помощью виртуальной реальности. Она могла позвонить своей матери, которая жила в другом конце города, или своему брату, который жил в Нью-Йорке, или своему другу, который жил в Токио. Она могла посмотреть любой фильм, послушать любую музыку, поиграть в любую игру. Она могла сделать все, что захотела, но ей не хватало чего-то.

Она подумала, что ей хотелось бы погулять по городу, посмотреть на людей, почувствовать запахи, услышать звуки. Она хотела почувствовать жизнь, а не просто смотреть на нее через экран. Она хотела встретить кого-то особенного, кто бы понял ее, поддержал ее, полюбил ее. Она хотела быть счастливой, а не просто успешной.

Она встала со своего кресла и подошла к окну. Она увидела, как солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в розовые и фиолетовые тона. Она увидела, как город оживал, как включались огни, как появлялись люди. Она увидела, как красив был Монреаль, как он менялся и развивался, но оставался верным своей истории и культуре. Она увидела, как он был ее домом, ее местом, ее судьбой.

Она улыбнулась и приняла решение. Она не поедет в Париж. Она останется в Монреале. Она отменит свое совещание, возьмет отпуск, отключит свой смартфон и свой имплантат. Она пойдет гулять по городу, посмотрит на людей, почувствует запахи, услышит звуки. Она попытается найти то, что ей не хватало. Она попытается найти себя.

Она взяла свой смартфон и набрала номер своего начальника. Она сказала ему, что ей нужно срочно поговорить с ним. Она сказала ему, что она не поедет в Париж. Она сказала ему, что она остается в Монреале.

Конец.

Ещё иллюстрации от Бинга – Монреаль будущего, город в 2123 году: