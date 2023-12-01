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Общество Дети, семья Монреальский Биодом, уникальный музей природы
biodome
Один из залов монреальского Биодома.

Монреальский Биодом, уникальный музей природы

Megan Jorgensen Дек 1, 2023 Дети, семья, Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Природа, погода, экология, Хорошие новости Оставить комментарий 54 Просмотров

Монреальский Биодом и его особенности

Если вы до сих пор не побывали в Биодоме, то это большое упущение с вашей стороны. Обязательно сходите! И не один раз!

Монреальский Биодом (Biodôme de Montréal) – это популярный природный музей, в котором живут сотни видов представителей фауны и растут сотни видов представителей земной флоры. Биодом был открыт в 1992 году  в здании, первоначально построенном для Олимпийских игр 1976 года в качестве велотрека. Это здание считается идеальным примером правильной трансформации архитектурных пространств. Сегодня Биодом стал одним из самых известных туристических и образовательных примечательностей в городе. Это одно из самых посещаемых мест в Монреале, привлекающее туристов и местных жителей своим уникальными экспозициями.

Экосистемы: Биодом включает в себя несколько природных экосистем, в которых представлена разнообразная природа Америки. В частности, здесь есть зал тропическиих лесов, североамериканских лесов, района реки и залива Святого Лаврентия, морская экосистема и полярные миры Арктики и Антарктики.

Всего в Биодоме обитает более 4,500 животных 250 видов и растут растения 500 видов. Посетители могут понаблюдать за жизнью всех представленных животных, от пингвинов и лягушек до амазонских рыб и тропических птиц.

Заметим, что Биодом, это не просто зоопарк или аквариум, это и образовательный центр, который даёт знания об окружающей среде и помогает осознать важность сохранения природы.

В Биодоме проводятся различные интерактивные выставки, которые позволяют посетителям не только наблюдать за животными и растениями, но и узнать о них через участие в образовательных программах.

Монреальский Биодом активно участвует в проектах по сохранению видов и экосистем, включая восстановление уязвимых видов и исследования в области экологии. Так что, Биодом – это не просто музей или зоопарк, а живое, динамичное место, где можно осознать всю сложность природного мира.

Заметим, что в Монреальском Биодоме есть возможности для добровольцев, которые хотят поучастовавать в его работе. Существует программа для тех, кто хочет внести свой вклад в работу этого уникального учреждения. Добровольцы могут помогать в различных областях, включая образовательные программы, уход за экспонатами и взаимодействие с посетителями.

Заметим также, что в Канаде организации вроде “Друзей Биодома” или аналогичных групп, часто создаются вокруг крупных музеев и природных центров. Они могут включать в себя членство, специальные мероприятия для членов, волонтерские возможности и другие способы поддержки учреждения.

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