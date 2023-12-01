«Война виски»: почему Дания и Канада не смогли разделить небольшой остров

В отдаленном уголке арктических просторов разразился интересный и малоизвестный конфликт между Данией и Канадой.

Этот спор был связан с крошечным островом, который заставил эти две страны поднять мечи. Для многих загадочное название «ликерные войны», или «война виски», вызывает немало вопросов. Дания и Канада не смогли согласиться о судьбе маленького острова, который расположен в районе арктической земли Гренландии. Этот остров имеет площадь менее двух квадратных километров, лишен богатой растительности и недоступен для поселения людей.

История этого острова началась с его открытия британцами, но они не внесли его на карту, и когда в 1880 году Британская империя передала свои арктические владения Канаде, этот остров никому не был нужен. Позже датчане “открыли” остров снова и нанесли его на карту, и так возникла эта проблемная территория.

Интересно то, что остров не обладает особыми ресурсами, которые бы стали предметом спора. Здесь нет полезных ископаемых, ни стратегического значения. Больше всего стороны спорили ради престижа, так как уступка в таком важном регионе могла бы означать потерю влияния и проявление слабости.

Конфликт начался, когда нефтедобывающая компания Канады отправила своих представителей на остров. Датчанам это не понравилось, и вскоре они возвели свою национальную флаг и тщательно разместили бутылку алкоголя на видном месте. Канадцы в ответ отправили своих представителей, установили свой флаг и оставили “врагу” бутылку виски. Особенностью было то, что каждая бутылка имела “национальное” название – “Кэнэдиан Клаб” для канадцев и “Олд Дэниш” для датчан, указывая на принадлежность острова к той или иной стране. Эта игра продолжалась почти полвека, пока, наконец, страны не согласовали деление острова пополам. И хотя это столкновение было названо войной, на самом деле оно прошло мирно, без единого выстрела.

В настоящее время Дания и Канада мирно сотрудничают, хотя на бытовом уровне споры о принадлежности острова все еще продолжаются. Новым поводом для возгорания конфликта может стать обнаружение нефти на шельфе рядом с островом. Учитывая все возрастающую значимость Арктики, значение этого острова может только возрасти.

Существуют две точки зрения относительно этого острова: одни считают, что контроль над островом Ханс предоставит Канаде или Дании стратегический арктический плацдарм. Поддерживающие эту теорию полагают, что в будущем, вследствие климатических изменений, площадь острова может увеличиться. Однако есть и те, кто считает обратное: они утверждают, что существуют морские маршруты, обходящие эту территорию, которые гораздо быстрее и удобнее. Это делает наличие там морской базы практически бесполезным.