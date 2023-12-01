Чей сон здоровее? Это и выяснили канадские исследователи

Исследование, проведенное международной командой ученых, показало, что мужчинам свойственен более здоровый сон по сравнению с женщинами.

В отличие от распространенного мнения, с возрастом мужчины не только сохраняют качество сна, но и улучшают его. Уровень дохода также оказывает влияние на сон.

Недостаточное количество сна является распространенной проблемой взрослого населения во всем мире. По данным исследований в Канаде, 40% жителей спят менее рекомендованных 7 часов, а более половины населения страдают от прерывистого и малоэффективного сна. Проблемы со сном имеют серьезные последствия для здоровья, включая развитие психологических расстройств, ожирение, диабет, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение общего самочувствия и снижение когнитивных способностей. Проблемы со сном также влияют на социальную и экономическую сферы, приводя к снижению производительности труда и экономическим потерям.

В связи с этим, ученые из Канады, Люксембурга, Швейцарии и Нидерландов решили провести глубокое исследование. В ходе лонгитюдного исследования старения, проведенного среди более чем 30 тысяч канадцев в возрасте от 45 до 85 лет, исследователи проанализировали 11 категорий, которые определяют качество сна, включая его продолжительность, эффективность и удовлетворенность.

В результате исследования выяснилось, что 73.2% участников были удовлетворены качеством своего сна, средняя продолжительность которого составила 6.8 часов. Однако, среди участников, женщин было меньше, чем мужчин. Кроме того, сон мужчин старшего возраста (65 лет и старше) становился еще лучше с годами.

Ученые также установили, что хороший сон наблюдается у людей с более высоким уровнем дохода, пенсионеров и тех, у кого есть собственное жилье.

Один из авторов исследования, доктор медицинских наук и профессор Саверио Стрейнджес, отметил, что их открытие сомнительно касательно утверждения о снижении качества сна с возрастом. Он полагает, что роль в этом могут играть уменьшение объема работы и психологического давления со стороны других членов семьи.

Другой автор исследования, Ребекка Родригес, считает, что социально-экономические факторы играют решающую роль в улучшении сна. Исследование также выявило, что качество сна зависит от расовых и этнических различий, особенно среди чернокожих, а также представителей Восточной и Юго-Восточной Азии. Они заявили о более короткой продолжительности сна по сравнению с белыми участниками.