Недвижимость: Законопроект № 22 будет принят в ближайшее время

Противники утверждают, что, несмотря на некоторые улучшения, серьезные недостатки сохраняются.

Юристы и оценщики также находятся в напряжении, потому что правительство Квебека решило ввести в действие к концу этого года крупнейшую реформу, касающуюся правил экспроприации за последние 40 лет.

« Мы попросим создать комитет по мониторингу, чтобы выяснить, какое влияние окажет закон на экспроприаторов”, – предлагает Пьер Гудро, президент ордена аккредитованных оценщиков Квебека( ОАГК), который по-прежнему очень критически относится к реформе. Мы хотим быть уверены, что в среднесрочной перспективе, если мы увидим, что есть статьи, которые действительно не имеют смысла, правительство сможет соответствующим образом изменить закон».

Инициативу поддерживает адвокат Сильвен Белер. Он защищает экспроприированных. Он также представил меморандум коллегии адвокатов во время специальных консультаций по законопроекту.

« Со своей стороны, на этой неделе я провожу обучение в канадской коллегии адвокатов»,-говорит он. Необходимость в этом назрела безотлагательно, поскольку дата вступления в силу нового закона была перенесена.

С шести месяцев после его принятия министр Женевьева Гильбо фактически ускорила вступление реформы в силу на 30 дней, то есть до конца года.

« В ходе консультаций 21 группа обратилась к нам с просьбой ускорить вступление закона в силу,-пишет Леони Бернар-Абель, пресс-секретарь министра транспорта, ответственного за законопроект. Более того, их просьба заключалась в том, чтобы это вступило в силу с момента наложения санкции. Мы решили дать административному суду Квебека и всем партнерам, участвующим в этом деле, некоторое время, чтобы скорректировать свои инструменты».

Лицензированные оценщики чувствуют себя подавленными. « С нынешним законом, если он принят как есть, нам абсолютно необходимо внести поправки в наши стандарты практики, потому что в противном случае нашим экспертам-оценщикам придется работать против их стандартов практики, это дает вам представление», – отмечает президент ОАГ.

Законопроект 22 направлен на то, чтобы обеспечить большую предсказуемость в отношении компенсации, подлежащей выплате в случае экспроприации, и сократить сроки.

В соответствии с реформой компенсация за имущество, подлежащая выплате экспроприированному лицу, должна состоять из рыночной стоимости имущества, к которой добавляется ряд компенсаций, некоторые из которых ограничены, для компенсации ущерба.

Для сравнения, правила, действующие в течение 40 лет в отношении экспроприации, сначала определяют наилучшее и наиболее выгодное использование собственности, а затем устанавливают компенсацию на основе оптимального использования стоимости для владельца. Кроме того, непосредственно причиненный ущерб полностью компенсируется.

Детальное рассмотрение законопроекта в парламентском комитете завершилось 9 ноября.

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