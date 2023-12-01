7 новинок кино и ТВ – на каждый день недели!

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Нина считает свою жизнь сплошной чередой неудач. Она как магнит притягивает неприятности. Ее подруга Маша пытается ей доказать, что проблема в самой Нине. Она не умеет постоять за себя и позволяет окружающим пользоваться ее доверчивостью. Нина устраивается переводчиком и знакомится с директором компании, который начинает за ней ухаживать. Нина даже не догадывается, что в очередной раз становится разменной монетой в чужой игре… Чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев новинку интерактивного сервиса eTVnet – фильм “Невезучая”.

И в горе, и в радости

Встретившись спустя много лет с братом Егором, Иван понимает, что их жены будут рожать сыновей примерно в одно и то же время. Но страшная катастрофа разделяет их жизни на “до” и “после”. Марина сходит с ума от горя – она потеряла мужа и ребенка. Иван принимает непростое решение: он отдает ей своего новорожденного сына…

Истина в вине

Жизнь топ-менеджера Виктории – непрерывная гонка за успехом. В ее мире нет места для семейных ценностей и душевной теплоты, и Викторию это устраивает. Она уверена, что все покупается, и все продается. Вопрос лишь в цене. Но однажды, потеряв все, она вынуждена вернуться в фамильную усадьбу.

Пропавший жених

Несколько лет назад перед самой свадьбой главной героини пропал ее жених. Теперь она снова собралась замуж. Но происходит невероятное – снова, как и в прошлом, исчезает ее новый избранник. Полиция подозревает невесту…

Ты заплатишь за все

Дом Анны всегда был полной чашей: заботливый и обеспеченный муж, послушные дети. Одна беда – серьёзно больна сестра. После курса лечения девушка должна была пойти на поправку, но она внезапно умерла как раз из-за того препарата, с которым связывали надежду на выздоровление. Анна решает наказать виновных в гибели сестры…

Неваляшка

Вале скоро тридцать лет, но родители опекают ее, как ребенка, и контролируют каждый шаг. На примете у них есть и кандидат в мужья для дочери – занудный “ботаник” и маменькин сынок Сереженька. Подруга посмеивается над безвольной Валей и зовет ее “неваляшкой”. Однажды Валя решает вырваться из-под родительского крыла и начать жить самостоятельно. Но готова ли изнеженная неваляшка ко взрослой жизни?

Эхо греха

Нина Соловьева была абсолютно счастлива. Она ждала ребенка и вот-вот должна была выйти замуж за любимого человека. Но все рушится, когда на мальчишнике накануне свадьбы ее жениха Сергея арестовывают по обвинению в изнасиловании. Сергея сажают в СИЗО и он погибает в тюремной драке. Нина, которая в этот момент была на большом сроке беременности, теряет и ребенка, и саму возможность иметь детей в будущем. Нина решает уничтожить своих врагов. Но чем больше она их узнает, тем больше проникается к ним симпатией.

Подписывайтесь на этот отличный сервис и смотрите не только все последние новинки кино- и телеиндустрии, но и тысячи художественных и документальных фильмов, сериалы, телешоу, концерты, юмор, спортивные трансляции, а также фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START. Помимо этого, подписка на eTVnet дает доступ к более 200 каналам в прямом эфире и в записи. Звоните: +1 (855) 251 65 45! eTVnet. Включайте и… не скучайте!