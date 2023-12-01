“Праздновать Рождество – не значит проявлять расизм” – выразил отношение к новогодней феерии Джастин Трюдо

В ходе выступления в канадском парламенте, премьер-министр Джастин Трюдо заявил о том, что празднование Рождества в Канаде не является проявлением расизма.

Возникла необходимость отреагировать на заявление лидера оппозиционного квебекского блока, Ив-Франсуа Бланшета, который процитировал доклад Канадской комиссии по правам человека, утверждающий, что использование рождественских деревьев, семейной рождественской музыки и подарков является системным расизмом.

Трюдо подчеркнул, что Рождество вовсе не является расистским проявлением и пояснил, что Канада – страна культурного разнообразия, где значения и традиции разных культур смешаются. По его словам, именно это делает страну богаче и уникальной.

Глава правительства подчеркнул необходимость празднования не только Рождества, но и других праздников, включая Хануку. Однако Трюдо не стал комментировать выводы Канадской комиссии по правам человека на этот счет.