Компания Malabar Gold and Diamonds достигла первенства среди индийских ювелирных ритейлеров в Канаде

Она открыла свой первый магазин в торговом центре Heartland Town Centre в городе Миссиссога.

Это значимое событие свидетельствует о географическом росте марки, которая в настоящее время имеет 335 филиалов в разных странах мира, включая ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Сингапур, Малайзию, США, Великобританию, Канаду и Индию.

Для Malabar Gold & Diamonds — шестого крупнейшего розничного продавца ювелирных изделий в мире — Канада стала 12-й страной, где компания осуществляет свою деятельность, и второй страной в Северной Америке.

Председатель правления, М.П. Ахаммед (M.P. Ahammed), отметил: “Открытие нашего первого магазина в Канаде приносит мне огромную гордость и радость, а также является значимым этапом для нашего бренда – первого индийского ювелирного бренда, начавшего свою деятельность в Канаде”.

Этот новый магазин имеет площадь более 7800 квадратных футов и стал крупнейшим ювелирным магазином в Канаде. Он предлагает более 30 000 моделей золотых, бриллиантовых и драгоценных камней от 25 уникальных брендов и коллекций. Здесь вы найдете обширный ассортимент свадебных украшений, а также варианты ювелирных изделий для повседневного, вечернего и офисного ношения.