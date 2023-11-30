Канадская экономика на грани рецессии, но ещё держится

Последние данные о канадской экономике вызывают беспокойство. Последние данные о канадской экономике вызывают беспокойство. Канадская экономика , похоже, балансирует на грани рецессии.

Согласно последним данным Статистического управления Канады ВВП страны сократился в третьем квартале, что ставит экономику в уязвимое положение.

Несмотря на избегание технической рецессии, экономика страны испытывает трудности с ростом.

Борьба за рост экономических показателей

В третьем квартале ВВП Канады упал, основные причины – падение экспорта и сокращение потребительских расходов.

Эти факторы создают сложности для общего экономического развития.

Отсутствие технической рецессии

Канада избежала классического определения рецессии – спада ВВП в течение двух последовательных кварталов.

Дуглас Портер, главный экономист Банка Монреаля, указывает на стагнацию экономики, несмотря на значительный рост населения в прошлом году.

Противоречивые показатели

Джеймс Орландо из Toronto-Dominion Bank подчеркивает, что ситуация далека от идеальной, несмотря на отсутствие технической рецессии.

Он отмечает, что хотя экономика сократилась в третьем квартале, небольшой рост в октябре может принести некоторое облегчение.

Взгляд на экспорт и импорт

Экспорт товаров и услуг упал на 1,3%, а импорт снизился на 0,2% в третьем квартале.

Расходы домохозяйств на услуги увеличились лишь на 0,3%, что не компенсирует снижение расходов на товары.

Некоторые выводы

Натан Янзен из Королевского банка Канады отмечает, что “макрофон” канадской экономики выглядит слабым, несмотря на стимулирующие факторы, такие как рост населения.

Правительство Трюдо и эксперты продолжают анализировать ситуацию, пытаясь найти пути к устойчивому экономическому росту.

Несмотря на некоторое облегчение ситуации благодаря небольшому росту в октябре, перспективы остаются неопределенными.

Власти и экономисты продолжают искать решения для стимулирования экономического роста.

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