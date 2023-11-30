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Шпионская история: Как шифровальщик советского посольства выдал советскую разведсеть в Канаде

История о работе советской разведки в Канаде в сороковых годах прошлого века и причинах её провала.

История эта давняя, тем не менее, очень интересная. Вот она, без прикрас и без упущений:

5 сентября 1945 года в редакцию местной оттавской газеты Ottawa Journal входит скромно одетый человек. Он называет своё имя – Игорь Гузенко и представляется сотрудником советского посольства в Оттаве. Главному редактору газеты Гузенко рассказывает, что будучи шифровальщиком, он уже долгие годы работает с донесениями канадцев – советских шпионов, которые работают на Москву. По словам Гузенко, СССР всю войну занимался в Канаде активным шпионажем.

Главный редактор газеты предлагает Гузенко обратиться к премьер-министру страны. Тогда беглец, в сопровождении редактора, отправляется в дом правительства и просит убежище для себя, жены и дочери. Премьер-министр Канады Луи Ст-Лоран (Louis Saint-Laurent) отказывается принять перебежчика, не желая быть замешанным в непонятные интриги. Через секретаря премьер-министра до Гузенко доводят рекомендации канадского правительства – вернуться в квартиру, продолжать ходить на работу в посольство и ждать решения по делу о предоставлении убежища.

Канадскому руководству и в голову придти не может, что Гузенко не сошел с ума. Во-первых, о каком шпионаже может идти речь? Ведь только что Канада воевала бок о бок с СССР против нацизма, десятки канадских кораблей были потоплены, доставляя в СССР производимые в Канаде танки и самолёты. Как можно поверить в то, что друг и союзник за твоей спиной работал против тебя. Дружба между СССР и Канадой крепнет. В СССР Канаду, США, Англию называют не иначе, как «доблестными союзниками и верными друзьями».

Ну, а если человек хочет остаться в Канаде, пусть ходит на работу, что с ним в посольстве случиться может?

Гузенко возвращается на квартиру, но жену и детей предусмотрительно прячет у соседей – обычных канадцев, которые лучше понимают опасности для семьи, чем канадское правительство.

Ночью соседи разбужены криками Гузенко – в его квартиру вломились четверо сотрудников посольства СССР. Они связали перебежчика и стали допрашивать о местонахождении жены и дочери. Хотя сам Гузенко не верил, что дойдёт до нападения в квартире, но предусмотрительные соседи предупредили заранее и местную полицию, которая тоже лучше разбиралась в обстановке, чем канадские власти. Поэтому полиция была на месте через пять минут, и налётчиков повязали на месте преступления. Те предъявили документы, подтверждающие дипломатический иммунитет, после чего были отпущены. Но уголовное дело было заведено.

Сведения дошли до парламентской оппозиции. Её представитель выступил на заседании Парламента с подробным описанием всего произошедшего, депутаты потребовали от правительства подтвердить или опровергнуть сведения, дать отчёт о происходящем.

Премьер-министр был вынужден дать пояснения, но ограничился общими словами, сказав, что начинается серьезное расследование по факту о шпионаже. Расследование длилось почти полгода.

16 февраля 1946 года были произведены первые аресты – взяты 15 сотрудников канадского правительства, несколько преподавателей университета и несколько армейских офицеров, сотрудников Генштаба. Страна ошарашена – до этого дня канадцы относились к СССР с большой теплотой. С этого дня отношение к советской стране резко изменилось.

14 марта 1946 года арестован депутат Парламента Канады Фред Розенберг (Фред Роз), депутат рабочего квартала Монреаля, руководитель компартии Канады (известной в то время под названием «народно-прогрессистская партия»).

Среди арестованных много известнейших лиц: Известный ученый химик Раймон Бойе, профессор университета МкГилл (он передал СССР формулы ряда изобретенных им взрывчатых веществ. Все результаты работы возглавляемой им лаборатории, в которой работало до 100 сотрудников, всегда передавались в СССР с 1939 года); Гарольд Самуэль Герсон, сотрудник департамента боеприпасов министерства обороны, который передавал в СССР результаты испытаний взрывчатых веществ и средств их доставки; полковник Матт Симонс Найтингайль, передававший в СССР данные о системе связи ВВС США и Канады; физик Давид Шугар, передававший результаты исследований по обнаружению подлодок.

Начинается судебный процесс. На процессе Гузенко рассказывает о псевдонимах обвиняемых, о том, как и когда они осуществляли связь с посольством, какие сведения передавали. Вскрываются и данные о тесной связи советской разведсети в Канаде с такой же сетью в США. Гузенко называет фамилии американских граждан, работающих на советскую разведку.

По словам бывшего шифровальщика, именно он шифровал и передавал сведения, полученные от американцев о технологии радаров, об использовании атомной энергии, о разработках новых самолётов и ракет.

Все обвиняемые – канадские граждане – признали вину. Большая часть сокрушённо признала, что позарилась на неплохую прибавку к зарплате. А Фред Роз в своей заключительной речи на суде с гордостью заявил, что он действовал в интересах мирового пролетариата, предателем себя не считает, мировая революция вскоре сметёт буржуазный строй.

В СССР газеты ни речь Фреда Роза, ни признания остальных обвиняемых не упомянули. Да и вообще о судебном процессе в советских газетах ни слова сказано не было. Игорь Гузенко был публично обвинён в клевете на Советский Союз, советские граждане с возмущением узнали, что он проигрался в казино и теперь врёт напропалую, дабы покрыть долги (мало кто удивлялся тому, как это посольский шифровальщик умудрялся в казино ходить).

Фреда Роза и остальных приговорили к длительным срокам заключения. После выхода на свободу Роз пытался уехать на ПМЖ в СССР, но его не взяли. Он остался в Канаде, работал на заводе. Затем переехал в Польшу, где трудился в районной газете где-то в провинции. Был ли счастлив, живя при социализме, неизвестно. Остальные тоже отсидели, перековались и стали добропорядочными канадскими гражданами.