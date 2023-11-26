Премьер Канады Трюдо обвинил консерваторов в отказе от поддержки Киева

«Подъем правого мышления, формируемого под влиянием американского MAGA, заставил канадских консерваторов, которые были в числе самых последовательных защитников Украины, и я это признаю, повернуться спиной к украинским потребностям в час нужды», – сказал Трюдо на пресс-конференции с лидерами Евросоюза.

Кроме того, Трюдо заявил, что консерваторы повернулись спиной к Киеву так же, как это сделали правые партии в Соединённых Штатах и в Евросоюзе.

Нужно заметить, что консерваторы, составляющие оппозицию партии премьера, несколько ранее проголосовали против модернизации соглашения о свободной торговле с Украиной. Они заявили, что новый вариант соглашения навяжет Украине «углеводородный» налог. Однако Трюдо считает этот аргумент простой отговоркой.

Премьер Канады также отметил, что раньше для него было поводом для гордости тот факт, что в канадском парламенте никто не спорит о поддержке Киева и решения принимаются единогласно. Теперь этого нет.

Канадский премьер добавил, что подобная смена настроений наблюдается сейчас по всему миру.