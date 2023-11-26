Как будет развиваться рынок жилья Канады в 2024 году?

Заемщики по всей стране, возможно, ждут первых признаков того, что Банк Канады готовится к снижению процентных ставок в 2024 году.

Заемщики по всей стране, возможно, ждут первых признаков того, что Банк Канады готовится к снижению процентных ставок в 2024 году. Но в последние недели появились столь необходимые хорошие новости о ставках в связи с резким падением доходности пятилетних облигаций Правительства Канады.

Расположенный чуть ниже 3,80% на момент написания статьи, этот показатель – как правило, единственное наиболее значительное влияние фиксированных ставок по ипотечным кредитам в Канаде – резко упал с середины октября, достигнув минимума, невиданного с конца лета.

По словам известного ипотечного брокера из Ньюфаундленда, в то время как национальный рынок жилья все еще находится в эпицентре затяжного спада, это развитие было позитивным, и другие экономические показатели также развивались в правильном направлении.

Роберт Дженнингс (на фото), ипотечный брокер Восточного побережья в Сент-Джонсе, сказал канадскому специалисту по ипотечному кредитованию, что, хотя он и не ожидает массового оживления рынка жилья и ипотеки в 2024 году, признаки оживления рынка в следующем году становятся все более очевидными.

“Чего я ожидаю, так это того, что запасы снова будут расти – не на тех экстремальных уровнях, которые некоторые прогнозируют в GTA [районе Большого Торонто] и других местах”, – сказал он. “Мы знаем, что многие ипотечные кредиты 2019 года будут продлены в 2024 году. Поэтому мы планируем быть занятыми.

“Как ипотечные брокеры, мы уже наблюдаем снижение фиксированных ставок… потому что инфляция снижается. Индекс потребительских цен в США оказался ниже. Я не буду притворяться экономистом, что [показатель доходности облигаций] может расти так же быстро, как и снижался, но в 2024 году мы должны добиться некоторого снижения ставок”.

По его словам, это, вероятно, приведет к устойчивому и стабильно развивающемуся рынку Ньюфаундленда в будущем году, отмеченному постепенным прогрессом, а не впечатляющим ростом. “И я бы делал это каждый год, пока не выйду на пенсию, в отличие от некоторых экстремальных приливов”, – добавил он.

Онтарио остается провинцией, на которую этот экономический спад оказал наиболее значительное влияние, согласно новому анализу помощника главного экономиста Королевского банка Канады Роберта Хога, в котором говорится, что перепродажи жилья там достигли самого низкого уровня – за исключением начала пандемии COVID-19 – со времен глобального финансового кризиса конца 2000-х годов.

По словам Хога, по всей стране мало что указывает на то, что рынок изменит курс в 2024 году и увидит еще один всплеск.

“Высокие процентные ставки, серьезные проблемы с доступностью жилья и растущая экономическая неопределенность сдерживают спрос покупателей жилья, особенно на дорогих рынках в Онтарио и Британской Колумбии”, – написал он. “Мы видим, что эта тенденция сохранится и в следующем году”.

Перспектива более высоких процентных расходов при продлении может привести к притоку новых продавцов на национальный рынок жилья, что, по словам Хога, вернет импульс покупателям и “подготовит почву для дальнейшего снижения цен” в Онтарио и Британской Колумбии.

Тем не менее, активность, вероятно, будет оставаться сдержанной до тех пор, пока Банк Канады не начнет снижать процентные ставки, добавил он, что, по прогнозам РБК, произойдет где-то в середине 2024 года, даже если доходность долгосрочных облигаций снизится до этого момента.

По словам председателя Канадской ассоциации недвижимости (CREA) Ларри Серкуа, покупатели жилья по всей стране в настоящее время находятся “в спячке”, поскольку сохраняются высокие процентные ставки и стоимость заимствований.

Он сказал, что последние данные ассоциации по рынку жилья, опубликованные на прошлой неделе, указывают на то, что канадцы могут отложить свои планы по продаже жилья до весны, поскольку они придерживаются выжидательного подхода к траектории процентных ставок.

Шон Кэткарт, старший экономист CREA, подтвердил, что у Банка Канады есть все козыри, но добавил позитивную ноту относительно возможности того, что активность может возрасти в 2024 году. “Оживление активности прошлой весной стало примером того, что мы можем увидеть в следующем году”, – сказал он.

“На самом деле все будет зависеть от того, должен ли Банк Канады снова повысить процентные ставки, или к марту следующего года это просто вопрос того, как скоро мы увидим, что Банк сделает свое первое снижение”.

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