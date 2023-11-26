Кофейная гуща способна защитить мозг от болезни Паркинсона

Исследователи из Техасского университета открыли новое и весьма неожиданное свойство кофейной гущи.

Они нашли в ней большое количество углеродных квантовых точек. Что же это такое?

Дело в том, что подобные структуры участвуют в процессах, которые помогают защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний. А это болезни Паркинсона и Альцгеймера например. Также таковые структуры улучшают память и речь.

Не для кого не секрет, что на сегодняшний день медики научились ослаблять симптомы этих болезней. Они могут помочь пациенту, дав временную передышку. Но вот полностью вылечивать от них способов пока не найдено.

Говорить о панацее еще рано. Но ведь появилась надежда, что в будущем врачи научатся не только ослаблять симптомы деменции, но и лечить её на ранних стадиях.

И если данная находка позволит начать разработку лекарства от болезни Альцгеймера, то кофе не так уж и плох. Главное, что появилась надежда! Будем верить, что не призрачная.