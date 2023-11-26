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Новости Индийский дипломат заявил о сближении Индии и Канады после скандала

Индийский дипломат заявил о сближении Индии и Канады после скандала

Виктория Христова Ноя 26, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 10 Просмотров

Канада и Индия улучшили отношения после двухнедельного скандала в Канаде, заявил Верховный комиссар Индии по делам Канады.
 По его словам, решение высылки дипломатов «было принято на эмоциях». А вот теперь отношения между странами улучшаются.
««Эмоции усилились после того, как прозвучали обвинения в причастности Индии к убийствам сикхов в Канаде»,сказал Верма. Он также отметил, что дальнейшие действия Индии стали ответом Оттаве на ее шаги. ««Поскольку наш главный дипломат был выдворен из страны в качестве персоны без гражданства, то мы и ответили ему тем же»,сказал он журналистам.
По словам дипломата из Индии, в настоящий момент стороны ведут работу над расширением диалога и намерены расширять свое присутствие в стране.
Хардипа Сингха Нидара застрелили два человека. В Индии его считали убийцей политика, застреленного в индийской тюрьме.

Выдачу электронных виз канадцам возобновила Индия.

Прекращение выдачи виз последовало за дипломатическим скандалом.  Началось все с того, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил индийские власти в причастности к убийству лидера сикхов в Канаде.

Индия также потребовала от Канады сокращения дипломатического корпуса в их стране. Но в Оттаве заявили, что прибегнут к переговорам. Канада хотела избежать высылки дипломатов.

 

 

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