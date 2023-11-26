В Канаде разработан и протестирован робот-грибник

Канадская компания “4AG Robotics” потратила $17,5 млн для коммерциализации и разработки автономного робота. Он сможет не только собирать урожай, но и способен решить кадровую нехватку кадров в грибном секторе.

Шон О’ Коннор, генеральный директор компании “4AG Robotics” выступил с заявлением. Он отметил, что сбор грибов является задачей, особенно хорошо поддающейся автоматизации. Потому что в отличие от других культур, грибы растут с поразительно быстрой скоростью, примерно 4% в час. То есть, за сутки может вырасти новый гриб. Поэтому если вы опоздаете с уборкой на несколько часов, то начнется потеря урожайности. А кроме того, качество по мере зарастания грибной грядки, тоже станет не самым желательным.

Отметим и напомним, что Канада занимает восьмое место в мире по производству грибов. Однако из-за проблем с трудовыми ресурсами, в отрасли не все так гладко и безоблачно. Значительная часть рабочей силы зависит от иммигрантов. Которых становится все труднее найти из-за новых законов, которые полны всевозможными препонами и ограничниями.

Требуется три-четыре месяца, чтобы нанятый сборщик грибов, не имеющий предварительногго опыта, начал эффективно работать на ферме в непростых условиях. Это и влажность, и темнота, в которой приходится целый день наклоняться, пробираться по стеллажам и делать много непривычной работы.

Компания 4AG решает перечисленные проблемы с помощью полностью автономного роботизированного комбайна. Он сначала сканирует грибную грядку, чтобы определить время, когда каждый гриб должен быть собран. А уж после выявления готовых грибов машина собирает их. Затем обрезает ножку и помещает продукцию в контейнер для продажи в магазине. Системы полностью автономны и рассчитаны на постоянный сбор без вмешательства человека в течение более 24 часов.